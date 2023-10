Il magazine di Uomini & Donne ha pubblicato una nuova intervista a Gemma Galgani. Oltre a concentrarsi sull'attuale frequentazione con Maurizio Laudicino, la dama ha ricordato Giorgio Manetti e le forti emozioni che ha provato vedendolo per la prima volta in studio e poi lontano dalle telecamere. La torinese si è lasciata andare a un nostalgico racconto del bacio che l'ex le ha dato a Genova davanti a tutti, suggellando l'inizio di una bella ma tormentata storia d'amore.

Aggiornamenti sulla 'regina' di U&D

Mentre le puntate di U&D stanno per mostrare le effusioni che si è scambiate con Maurizio, Gemma fa un salto nel passato confidandosi con il magazine della trasmissione.

In questi primi giorni di ottobre, infatti, la dama del Trono Over ha rilasciato dolci dichiarazioni sul cavaliere che ha amato di più tra quelli con i quali ha fatto coppia in questi oltre 13 anni di permanenza nel parterre: Giorgio Manetti.

Dopo aver ricordato passo per passo la prima apparizione del toscano nel dating-show, la 73enne ha condiviso con fan e curiosi le emozioni che ha provato quando lei e l'ex si sono ritrovati faccia a faccia lontano dagli studi Elios.

"Chiese lui il mio numero alla redazione e disse che ci saremmo potuti incontrare a Genova il giorno dopo, a metà strada tra le nostre città", ha esordito Galgani nell'intervista che è stata pubblicata di recente e che i siti di Gossip stanno riportando.

La nostalgia per l'amore finito a U&D

"Camminavamo in Corso Italia ma dopo pochi passi, neanche fossimo due calamite, ci fermammo uno di fronte all'altro senza dire una parola", ha proseguito Gemma nel racconto di come è avvenuto il primo bacio tra lei e Giorgio.

Manetti avrebbe preso l'iniziativa non preoccupandosi affatto delle tante persone che c'erano intorno, probabilmente perché troppo preso dalla situazione e dallo sguardo di Galgani.

"Mi prese il viso e ci perdemmo in un bacio stupendo, interminabile", ha fatto sapere la dama di U&D.

Dopo questo primo avvicinamento, il "Gabbiano" avrebbe sciolto i capelli della torinese continuando a guardarla intensamente e non curandosi della gente.

"Quando staccammo le labbra, mi sentii inebetita e incredula. Ero in estasi perché quel signore così elegante e affascinante era lì per me", ha dichiarato ancora la protagonista del Trono Over al magazine della trasmissione.

Il nuovo legame a U&D

Quel bacio che Gemma ricorda con dolcezza e nostalgia, per lei è stato "l'inizio di un periodo indescrivibile, romantico e passionale insieme".

Anche se sono passati molti anni da quando la storia con Giorgio è finita e lui ha lasciato il cast di U&D, la dama non riesce a non pensare ai bei momenti che hanno condiviso per circa otto mesi.

Manetti non ha mai accettato di avere un rapporto esclusivo con Galgani (ha sempre frequentato anche altre signore del parterre o che contattavano la redazione appositamente per conoscere lui), ma nonostante questo lei ha cercato di capire se il suo sentimento era corrisposto.

Stanca di non sentirsi mai dire "ti amo" dall'uomo per il quale aveva perso la testa, la torinese decise di chiudere la relazione di punto in bianco e soprattutto senza avvisare prima il cavaliere.

Questa mossa è costata cara a Gemma, che successivamente non è più riuscita a recuperare nonostante i mille tentativi che ha fatto per convincere Giorgio a darle un'altra possibilità.

Interpellato nei mesi scorsi sull'eventualità di rientrare nel parterre, il toscano ha sempre detto che non ha alcuna intenzione di rimettersi in gioco, anche perché secondo lui è cambiato molto il meccanismo del format rispetto a quando partecipava.