Arrivano le anticipazioni di Un posto al sole dal 9 al 13 ottobre e le sorprese non mancheranno. Lara tenterà un'ultima vendetta con Marina, ma l'intervento di Ida salverà la vita alla signora Giordano. Per Roberto, nonostante tutto, sarà difficile sbarazzarsi di Lara, anche perché la donna minaccerà di raccontare la verità su Tommaso. Nel frattempo Viola e Damiano si rivedranno dopo aver passato la notte insieme, mentre Silvia e Giancarlo inizieranno a convivere a Palazzo Palladini, ma la presenza di Otello potrebbe rivelarsi piuttosto ingombrante.

Anticipazioni Un posto al sole: Lara decisa a vendicarsi di Marina

Le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 9 al 13 ottobre raccontano che la tensione sarà alle stelle. Lara sarà sempre più agguerrita nei confronti di Marina e deciderà di fargliela pagare con un gesto drammatico. A salvare la vita della signora Giordano arriverà Ida, che in questo modo si guadagnerà totalmente la fiducia di Marina e rafforzerà il loro legame. Nonostante tutto Lara farà un altro tentativo per riconquistate Roberto, ma l'uomo avrà un asso nella manica. La signora Martinelli verrà messa di fronte a una scelta, ma lei spiazzerà ancora minacciando di raccontare tutta la verità su Tommaso.

Anticipazioni settimana 9-13 ottobre: Roberto con le spalle al muro

Le puntate di Un posto al sole dal 9 al 13 ottobre vedono al centro dei riflettori la complicata storia di Marina e Roberto, che rischierà ancora una volta di vacillare. Lara avrà il coltello dalla parte del manico, e terrà in pugno Ferri e la moglie con le sue minacce.

Raccontare la verità su Tommaso metterebbe in difficoltà tutti, ma la ignora Martinelli si renderà conto di avere davvero poco da perdere. Nel frattempo Silvia prenderà una decisione importante per il suo futuro con Giancarlo. La donna accetterà di convivere con il bancario, ma la presenza di Otello non sarà facilmente gestibile.

Viola e Damiano devono decidere del loro futuro, Giulia sospettosa

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nella settimana dal 9 al 13 ottobre ci sarà ampio spazio anche per gli altri personaggi. Viola rivedrà Damiano dopo diversi giorni e il ricordo della loro notte d'amore sarà ancora vivo in lei. I due dovranno chiarire la loro relazione e potrebbe essere arrivato il momento di prendere una decisione definitiva. Giulia si accorgerà che Luca le sta nascondendo qualcosa e proverà a capire di cosa si tratti. Alberto si preparerà a incontrare ancora Bice per la causa della separazione.