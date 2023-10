Nell'attesa che trapelino le anticipazioni della registrazione di Uomini&Donne prevista per questo pomeriggio, i fan si stanno aggiornando su quello che è accaduto in studio lo scorso weekend. La puntata è iniziata con un nuovo confronto tra Gemma e Maurizio: lei continua a credere nel rapporto e in un sentimento che lui proverebbe, ma i fatti la smentiscono. Di fronte alle pressioni di Galgani e degli opinionisti, Laudicino ha detto di voler chiudere la frequentazione.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

I mancati baci di Maurizio a Gemma sono stati al centro della puntata di U&D del 13 ottobre: tutta la prima parte dell'appuntamento odierno con il dating-show, infatti, è stata dedicata al confronto che i due hanno avuto dopo la registrazione precedente.

Anche se il cavaliere ha ribadito più volte che non ha l'istinto e la voglia di baciarla, la dama del Trono Over non smette di credere in quello che hanno costruito nell'ultimo mese.

"Lui prova qualcosa per me, ne sono sicura", ha detto Galgani in studio sebbene tutti le andassero contro.

Gianni Sperti ha commentato questo siparietto con un modo di dire: "Chi è causa del suo mal, pianga sé stesso". Mentre Laudicino ha smentito chi sostiene che non avrebbe nessun trasporto per la 73enne, anche se ha precisato che la storia è prettamente spirituale e non fisica.

Il commento dell'opinionista di U&D

Nel sentire le giustificazioni che Maurizio ha dato ai baci negati a Gemma, Gianni ha perso le staffe e ha detto al cavaliere: "Tu sei un paravento, la stai usando per stare al centro dello studio".

La situazione non si è sbloccata: l'imprenditore ha ribadito che se Galgani continua a pretendere un contatto fisico, lui preferisce chiudere perché ad oggi non ha quel tipo di trasporto nei suoi confronti.

La 73enne ha chiesto un'ultima possibilità, forte del sentimento che prova, ma il protagonista del Trono Over ha tentennato e ha acconsentito solo ad un chiarimento lontano dalle telecamere, un "dentro o fuori" definitivo.

Per evitare ulteriori allungamenti, Tina Cipollari ha invitato la coppia a uscire dallo studio per parlarsi in quel momento.

Le anticipazioni di questa registrazione di U&D, però, raccontano che i due non sono rientrati e quindi non si è ancora saputo come è andato a finire questo faccia a faccia.

Roberta scontenta del suo corteggiatore a U&D

Cosa si sono detti Gemma e Maurizio, lo si saprà leggendo le anticipazioni della registrazione di oggi: in serata, infatti, i fan scopriranno se i due continuano nella conoscenza oppure no.

La puntata di U&D in onda il 13 ottobre è proseguita con l'aggiornamento sulla frequentazione tra Roberta ed Ermes. Dopo un paio di appuntamenti, però, le cose tra i due non sono andate bene perché la dama lamenta uno scarso coinvolgimento da parte del suo corteggiatore.

La protagonista del Trono Over ha preferito salutare il suo pretendente, stanca di dover fare tutto lei e di uscire con persone poco intraprendenti.