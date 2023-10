Anche se il suo ruolo è al di sopra delle parti, oggi Maria De Filippi ha espresso un'opinione sulla "coppia" protagonista delle ultime puntate di U&D. Mentre in studio si parlava del perché Maurizio non bacia Gemma ma vuole continuare a frequentarla, la presentatrice ha detto che lui ha stima e affetto per la dama ma non gli piace fisicamente. Nella discussione si sono intromessi anche gli opinionisti, soprattutto Gianni Sperti che ha dato del ciarlatano e dell'approfittatore al cavaliere Laudicino.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Anche oggi, giovedì 12 ottobre, quasi tutta la puntata di U&D è stata dedicata a Gemma e a Maurizio.

Fatta eccezione per un blocco su Alessio, Barbara e Claudia, nel pomeriggio si è parlato esclusivamente della crisi che stanno vivendo Galgani e Laudicino per due motivi: i baci che lui non le dà, l'ipotesi che il cavaliere sfrutti la popolarità della dama portandola a serate e a eventi pubblici.

Mentre agli Elios si discuteva del perché l'imprenditore si rifiuta di baciare la 73enne dopo oltre un mese di frequentazione, Maria De Filippi si è lasciata sfuggire il suo pensiero.

"Lui la stima e la rispetta, ma non gli piace. Oh, mi è uscito", ha detto la padrona di casa del dating-show che solitamente tiene per sé le sue opinioni su quello che accade tra i protagonisti dei troni Classico e Over.

Il pianto della 'regina' di U&D

Maria non è la prima componente del cast di U&D che sostiene che i mancati baci di Maurizio a Gemma dipenderebbero da una totale assenza di attrazione fisica da parte di lui: anche Tina, Gianni e gli altri membri del parterre hanno concordato con questa opinione.

La dama del Trono Over ha pianto quando ha realizzato che l'uomo che sta frequentando da fine agosto non ricambia il suo stesso sentimento, anzi si tira indietro tutte le volte che lei prova ad avere un contatto fisico.

La presentatrice ha anche raccontato che Galgani ha organizzato tante serate piacevoli per cercare di "sedurre" Laudicino, facendogli saltare quel blocco che lui dice di avere da quando è finita la sua ultima relazione.

I dubbi sul protagonista di U&D

La parte finale della puntata di U&D del 12 ottobre, è stata dedicata ancora agli eventi ai quali Gemma ha preso parte su suggerimento di Maurizio, delle partecipazioni non pagate che avrebbero attirato persone e media all'insaputa della dama.

In studio, dunque, in tanti hanno sostenuto che il cavaliere avrebbe "usato" Galgani per scopi professionali, cosa che anche la diretta interessata ha cominciato a sospettare dopo gli avvertimenti di tutti i presenti.

Maria De Filippi, però, ha fatto sapere che la 73enne ha telefonato in lacrime alla redazione per lamentarsi del fatto che Maurizio la inviterebbe agli eventi ma che poi non le darebbe nessun bacio quando sono da soli.

"Se hai chiamato piangendo, vuol dire che ti eri già accorta che lui stava facendo qualcosa di strano", ha commentato la padrona di casa del dating-show.