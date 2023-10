In questi giorni sul web si moltiplicano le indiscrezioni sul perché Ida Platano e Alessandro Vicinanza abbiano smesso di mostrarsi insieme sui social network. Da quando si sono fidanzati a Uomini&Donne, infatti, i due hanno sempre condiviso con i fan molto della loro relazione, ma ciò non capita più da settimane. All'esperta di Gossip Deianira Marzano, inoltre, sono arrivate un paio di segnalazioni su motivi del presunto allontanamento tra la dama e il cavaliere: si vocifera che Platano abbia scoperto alcuni sms che Vicinanza avrebbe inviato a un'altra donna per invitarla a trascorrere il weekend fuori: per ora la diretta interessata non commenta in alcun modo.

Continua il silenzio social di Ida e Alessandro

Continua il silenzio social di Ida sulla sua storia con Alessandro e sui tanti rumor che la vorrebbero pronta a tornare a U&D. Questo martedì 31 ottobre, inoltre, Deianira Marzano ha ricevuto e condiviso su Instagram due segnalazioni sulla coppia che il prossimo 4 novembre festeggerà il primo anniversario.

"C'è maretta tra loro ma non lo dicono. Sono voci di paese", questo è il primo messaggio che l'influencer ha postato sul suo account in merito a quello che starebbe accadendo di recente tra la dama e il cavaliere del Trono Over.

Poche ore dopo, la napoletana ha aggiornato i curiosi su un'altra chiacchiera che sta girando sul web in questi giorni, un'indiscrezione un po' più specifica sul perché Platano e Vicinanza non si fanno più vedere insieme pubblicamente.

Le segnalazioni su Ida e Alessandro

L'altra segnalazione che anche i siti stanno condividendo il 31 ottobre, dunque, riguarda il motivo per il quale la dama di U&D si sarebbe allontanata dal fidanzato da qualche settimana, ovvero da quando non ci sono più tracce della coppia sui social network.

"Mia sorella lavora nel suo salone.

Pare che Ida abbia trovato dei messaggi di una ragazza dove Alessandro la invitava partire insieme per il weekend, invece a lei diceva che doveva assentarsi per alcune riunioni di lavoro", sono queste le dichiarazioni di una fan che ha preferito rimanere anonima. Stando a questo rumor, ancora tutto da verificare, la bresciana Platano potrebbe aver scoperto alcune bugie del fidanzato e per questo il loro rapporto sarebbe entrato in crisi.

Non è la prima volta che sul web si vocifera di un possibile tradimento di Vicinanza alla protagonista del Trono Over, ma fino ad oggi entrambi hanno sempre smentito tutto, mostrandosi felici ed innamorati su Instagram.

Indiscrezioni sul rientro di Ida nel parterre

A differenza delle altre volte, però, in questo caso Ida non ha ancora commentato i tanti rumor che stanno circolando sulla sua storia d'amore.

Anche se usa tanto i social network (postando contenuti del suo lavoro o di sponsorizzazioni a prodotti di vario genere), in queste settimane Platano non ha fatto alcun accenno né ad Alessandro né ai gossip che li vorrebbero in crisi a quasi un anno dal loro fidanzamento. Molti fan di U&D si aspettano che presto la parrucchiera possa tornare in studio o per raccontare come procede la sua relazione oppure per rientrare nel parterre femminile.

Intanto questo 31 ottobre, la dama non è sicuramente agli Elios perché su Instagram ha caricato alcuni video mentre è al lavoro nel suo salone di Brescia.