In Terra Amara, Züleyha non si sarebbe mai aspettata di vedere anche Hakan lottare tra la vita e la morte, e invece sarà così. Sarà Betül a ferirlo accidentalmente e gravemente con un colpo di pistola, anche perché il suo obiettivo in realtà era Züleyha. Ci sarà una folle corsa in ospedale, ma le possibilità di vedere Hakan sopravvivere saranno pressoché nulle.

Betül prova a uccidere Züleyha, ma ferisce Hakan

Betül vuole uccidere Züleyha a tutti i costi, prenderà una pistola e, trovandosi di fronte alla sua antagonista, sparerà un colpo. L'amore che Hakan prova per Züleyha, però, gli farà compiere un gesto da eroe: farà da scudo a Züleyha e si prenderà la pallottola al posto suo.

Betül scapperà, mentre Züleyha si ritroverà con Hakan tra le braccia e vittima di una grossa emorragia. Ci penserà Fikret a darle una mano: caricheranno Hakan in macchina e correranno verso l'ospedale. "Ti prego non lasciarmi", continuerà a ripetere Züleyha, con Fikret che correrà sempre più forte e Hakan ancora in vita, nonostante le sue terribili condizioni.

Hakan vittima di un arresto cardiaco, il medico tenta di rianimarlo

I tre giungeranno in ospedale e i sanitari si allerteranno subito per prendere Hakan dalla macchina. Con una barella lo porteranno in pronto soccorso; sarà una vera corsa contro il tempo. Züleyha non lo lascerà nemmeno un attimo ed entrerà nella sala del pronto soccorso per stargli vicino: non avrà nessuna intenzione di lasciare la sua mano.

Il medico proverà ad arginare la perdita di sangue facendogli una trasfusione. Ovviamente proverà anche a chiudergli la ferita, ma improvvisamente il cuore di Hakan smetterà di battere.

Hakan perde la vita tra le braccia di Züleyha

Non ci sarà tempo per praticargli il massaggio cardiaco, il medico ricorrerà al defibrillatore e proverà a rianimarlo diverse volte, ma purtroppo non ci sarà nulla di fare: l'elettrocardiogramma di Hakan sarà piatto e il medico dichiarerà il suo decesso.

Fikret attenderà fuori dalla sala delle notizie, senza immaginare che Züleyha sta affrontando la morte di Hakan. Si accorgerà che è successo qualcosa quando le urla di disperazione della ragazza arriveranno fino al corridoio. Sarà così che in quell'ospedale Züleyha dovrà dire nuovamente addio a uno degli amori della sua vita: prima Yilmaz e ora Hakan.

Uscirà nel corridoio disperata e Fikret, vedendola in quelle condizioni, rimarrà imietrito e non saprà cosa fare. Proverà a darle coraggio mettendole una mano sulla spalla, mentre il corpo di Hakan, coperto da un lenzuolo, attraverserà quel corridoio per andare in obitorio.