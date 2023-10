Cosa sta succedendo tra Ida e Alessandro? I fan di U&D se lo chiedono da qualche giorno, ovvero da quando hanno notato un'insolita inattività di entrambi sui social network. Il blogger Pugnaloni ha commentato questa situazione dando ragione a chi sospetta che tra i due potrebbe esserci una crisi in corso. Maggiori informazioni a riguardo potrebbero arrivare dalle anticipazioni delle riprese previste il 20 e 21 ottobre.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Mentre in tv viene trasmesso lo smascheramento di Beatriz da parte di Brando (sui post che ha scritto qualche anno fa contro il programma), molti fan sono alla ricerca di informazioni su una coppia che è si è formata in studio nella scorsa edizione.

Da un po' di tempo a questa parte, infatti, Ida e Alessandro sono quasi spariti dai social network: dal pubblicare ogni giorno dediche e foto romantiche, i due sono passati all'"ignorarsi" e a condividere con i follower il minimo indispensabile delle loro giornate.

Molti spettatori di U&D, dunque, si stanno chiedendo se è successo qualcosa tra Platano e Vicinanza e soprattutto se questo "qualcosa" può avere a che fare con una crisi o un allontanamento improvviso.

Il parere di chi guarda U&D

Visto che la dama e il cavaliere di U&D non stanno dando alcuna spiegazione, ci ha pensato il blogger Pugnaloni ad analizzare il gelo che sarebbe calato ultimamente tra i protagonisti assoluti delle ultime edizioni del programma di Maria De Filippi.

"Mi state scrivendo tutti di Ida e Alessandro e non posso fare finta di nulla", ha esordito Lorenzo nella Instagram Story che ha dedicato alla coppia giovedì 19 ottobre.

Il ragazzo che ogni settimana aggiorna il pubblico del dating-show su quello che succede nelle registrazioni, dunque, ha aggiunto: "Non so che cosa sia successo, o se effettivamente sia successo qualcosa; tuttavia, questo silenzio suona strano anche a me".

Il blogger, dunque, ha concordato con tutti quei fan che da oltre una settimana si chiedono se l'assenza social di Platano e Vicinanza potrebbe essere legata ad un momento no nel loro rapporto che va avanti da quasi un anno.

Attesa per le anticipazioni di U&D

"Questo strano silenzio sembrerebbe sinonimo di crisi", ha aggiunto Lorenzo prima di precisare che non appena avrà informazioni certe su Ida e Alessandro le condividerà con i follower su Instagram.

Ad oggi, dunque, non si sa se la coppia è unita come un tempo oppure se sta attraversando periodo difficile: sia Platano che Vicinanza, infatti, tacciono sul loro legame e i fan si convincono sempre di più che qualcosa sia successa.

Domani, venerdì 20 ottobre, si svolgerà una nuova registrazione di U&D e la dama e il cavaliere potrebbero essere in studio per parlare di questo presunto allontanamento.

Il prossimo 4 novembre, inoltre, i protagonisti del Trono Over festeggeranno il loro primo anniversario e il silenzio di questi giorni non fa ben sperare per questa importante ricorrenza.

Se Ida sarà davvero ospite di una delle due puntate previste nel weekend (si registrerà anche sabato 21), lo sveleranno le anticipazioni che trapeleranno al termine delle prossime riprese.

La curiosità degli spettatori, però, è anche su quello che è accaduto tra Gemma e Maurizio nell'ultima settimana: la torinese è stata lasciata e su Canale 5 sta andando in onda tutta la sua disperazione per il rifiuto dell'uomo per il quale ha perso la testa.

Il pubblico, inoltre, vuole sapere se Beatriz e Michele torneranno agli Elios per proseguire le conoscenze con Brando e Manuela: lei si è auto eliminata, lui è stato mandato via dalla tronista 15 giorni fa.