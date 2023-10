Da qualche ora, uno storico protagonista del Trono Over di U&D è tornato prepotentemente al centro dell'attenzione mediatica. Una Instagram Story che Riccardo Guarnieri ha pubblicato la sera del 10 ottobre, ha dato il via alle chiacchiere sul suo privato: anche il blogger Lorenzo Pugnaloni sostiene che il pugliese si sarebbe fidanzato con una ragazza esterna al cast e anche per questa ragione non parteciperebbe più alle registrazioni del dating-show.

Aggiornamenti sul protagonista di U&D

L'addio di Riccardo al cast di U&D ha fatto discutere per settimane: visto che né il diretto interessato né Maria De Filippi hanno mai motivato quest'assenza nel parterre (e neppure quella di Armando Incarnato), in rete sono state fatte molte teorie a riguardo.

La più accreditata, però, è sempre stata quella su un possibile nuovo amore nella vita di Guarnieri, una persona che l'avrebbe portato a rinunciare all'esperienza in televisione dopo tanti anni vissuti da protagonista.

L'altra sera, poi, è stato lo stesso cavaliere ad alimentare queste chiacchiere pubblicato tra le sue Instagram Story una foto nella quale stringe la mano di una ragazza: nello scatto in questione, i due sono in macchina insieme ma non si vedono i loro volti.

Il parere di chi guarda U&D

Da quando Riccardo ha postato questo romantico scatto (accompagnato solo da una canzone francese intitolata "Una bella storia", ma da nessuna didascalia), i fan di U&D hanno cominciato a fare delle ipotesi su cosa potrebbe essere successo nella vita del pugliese da quando ha lasciato gli studi Elios.

L'ultima apparizione di Guarnieri davanti alle telecamere di Canale 5, infatti, risale allo scorso maggio (ha partecipato a tutte le puntate dell'edizione 2022/2023): da quando il programma è ripartito dopo le vacanze d'estate, il cavaliere non si è più visto nel parterre e nessuno ha mai parlato di lui o del perché sia assente.

Il blogger Pugnaloni sposa la teoria secondo la quale il personal trainer si sarebbe fidanzato (e quindi la sua presenza a Uomini e donne non avrebbe più senso), tant'è che la mattina dell'11 ottobre su Instagram ha scritto: "Finalmente Riccardo si è sistemato".

"Da quanto mi dicono, lei dovrebbe chiamarsi Gabriella", ha aggiunto Lorenzo in una Story postata qualche ora fa sui social network.

Nessun ritorno a U&D

Il blogger che ogni settimana riporta le anticipazioni di tutto quello che succede nel corso delle registrazioni di U&D, poi, ha un po' punzecchiato Riccardo aggiungendo: "Vedremo quando il divo di Hollywood deciderà di presentarla in pubblico".

"Anche perché, quando si trattava di mandare frecciate, il riserbo non lo aveva. Comunque, contento per lui", ha concluso Lorenzo su Instagram l'11 ottobre.

Dopo aver condiviso con i follower la foto della sua mano che stringe quella di una ragazza, Guarnieri non ha dato ulteriori spiegazioni, quindi non ha né confermato né smentito le voci che lo vorrebbero in coppia con una concittadina.

Per tutta l'estate, infatti, siti e riviste hanno riportato le segnalazioni dei fan del dating-show sulle cene e sulle passeggiate che il cavaliere del Trono Over si è concesso con una donna "misteriosa" (nel senso che la sua identità è ancora incerta, anche se si dice si chiami Gabriella e sia pugliese come Riccardo), probabilmente la stessa con la quale era in macchina l'altra sera e alla quale ha dedicato il brano in francese "Una bella storia".

Quest'ultimo aggiornamento, affievolisce le speranze degli spettatori di rivedere l'ex di Ida in studio in una delle prossime registrazioni, sempre che Maria De Filippi non decida di ospitarlo in una puntata per parlare del suo privato.