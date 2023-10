I fan di Uomini e donne se lo sono chiesto per mesi perché Riccardo non è più nel cast e questo martedì 10 ottobre hanno avuto una risposta direttamente da lui. Con una fotografia che ha postato su Instagram e un brano musicale, Guarnieri ha lasciato intendere di avere una relazione con una ragazza. Della donna che fa compagnia al pugliese, però, al momento non si sa molto perché lui non ha ancora svelato il nome e il volto.

Aggiornamenti sul protagonista di U&D

Oltre ad Elio Servo che si è ritirato ad un mese dall'inizio della nuova edizione, quest'anno U&D deve fare a meno di un bel po' di volti storici del cast.

Da metà settembre (ovvero da quando è cominciata la messa in onda della stagione 2023/2024), infatti, in studio non si vedono né Armando Incarnato né Riccardo Guarnieri, protagonisti indiscussi della versione senior del programma.

Dopo settimane di ipotesi e silenzi, il pugliese potrebbe aver deciso di svelare il motivo per il quale non cerca più l'amore in televisione. Su Ig, infatti, l'ex di Ida ha pubblicato una foto nella quale si vedono la sua mano che stringe quella di una ragazza: i due sono insieme in auto, proprio come una coppia qualunque.

Questa Stories, inoltre, è stata accompagnata da un romantico brano in lingua francese "Une belle histoire", il cui titolo tradotto è "Una bella storia".

La vita del tarantino lontano da U&D

L'assenza di Riccardo in tutte le registrazioni dell'edizione 2023/2024 che si sono svolta fino ad ora, ha fatto parecchio discutere: ad alimentare le chiacchiere e le teorie dei fan, è stato anche il silenzio degli addetti ai lavori sul perché il pugliese non fosse più nel parterre.

Durante la pausa estiva, però, Guarnieri è stato visto e fotografato in compagnia di una giovane sia in giro per alcune città della Puglia che ad un matrimonio al quale avrebbe partecipato proprio in coppia con questa ragazza mora.

Ora, a distanza di mesi da queste segnalazioni, è stato lo stesso cavaliere di U&D ad attirare l'attenzione dei curiosi postando su Ig uno scatto romantico con una colonna sonora altrettanto dolce.

Che nella vita dell'ex di Ida Platano sia arrivato l'amore? Lui sembra non volersi esporre tanto su questo, ma l'immagine che ha caricato sul suo account social il 10 ottobre, lascia pensare ad una relazione che lo avrebbe portato a dire addio al cast del dating-show.

Nessuna spiegazione su U&D

A quasi un anno dall'uscita di Ida dal cast di U&D (il 4 novembre prossimo lei e Alessandro Vicinanza festeggeranno il loro primo anniversario da fidanzati), Riccardo torna al centro dell'attenzione mediatica per il suo privato.

A differenza della ex Platano, però, il cavaliere del Trono Over è poco attivo sui social network e quindi è più difficile capire cosa succede nella sua vita, soprattutto ora che non partecipa più alle registrazioni del dating-show.

La foto che è apparsa tra le Ig Stories di Guarnieri il 10 ottobre, però, fa pensare che anche lui ha voltato pagina ed è pronto a rimettersi in gioco ma lontano dalle telecamere.

Sull'assenza di Armando nel parterre di quest'anno, invece, al momento non si sa nulla: neppure il napoletano si è ancora esposto per spiegare perché non è più un protagonista della versione senior di Uomini e donne.