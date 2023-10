Dopo quasi una settimana d'attesa, i fan di Uomini&Donne hanno assistito al duro faccia a faccia che Brando e Beatriz hanno avuto nell'ultima registrazione. Il 19 ottobre, infatti, il tronista ha parlato dei post Facebook con i quali la sua corteggiatrice aveva criticato il programma qualche anno fa, salvo poi iscriversi ai casting quest'estate. Maria De Filippi ha creduto alla buona fede della ragazza, dicendo che avrà cambiato idea con il tempo.

Aggiornamenti sui giovani di U&D

Dopo la sfuriata che Tina ha fatto a Maurizio per difendere Gemma, gli spettatori di U&D hanno assistito a quello che è successo in studio quando Maria ha chiamato al centro Brando.

Il trevigiano ha fatto un' esterna positiva con Raffaella, ma la sua premura non è stata commentare questa uscita, bensì le parole che Beatriz ha usato con Virginia nella puntata precedente.

Il tronista, visibilmente alterato, ha detto: "Hai detto che sono costruito e che il mio percorso è finto, ma sei tu quella su cui sono arrivate due segnalazioni in cui denigravi la trasmissione anni fa. Ora ti ritrovo qua, la costruita sei tu e non io".

Il pubblico e il parterre hanno concordato con il giovane, soprattutto perché i post Facebook che la giovane D'Orsi aveva scritto contro il programma nel 2020 e il 2021 sono circolati molto nei giorni scorsi e quasi tutti hanno avuto la possibilità di leggerli prima che lei li facesse sparire dal suo profilo.

Le parole della protagonista di U&D

Gianni Sperti ha rincarato la dose contro Beatriz dicendo che ha pensato che fosse falsa sin dall'inizio, soprattutto dopo aver visto alcuni suoi comportamenti di superiorità nei confronti delle altre corteggiatrici.

Visto che D'Orsi stava faticando a prendere la parola per giustificare quello che ha scritto qualche anno fa sul programma, è intervenuta Maria per dire: "Una persona può cambiare idea, è successo due anni fa ed è stato un errore".

L'opinionista di U&D non ha concordato con la conduttrice, anzi le ha detto che sarebbe troppo buona nel credere alla buona fede della giovane spasimante del cast.

Quando è riuscita a ottenere l'attenzione di tutti, Beatriz ha spiegato di aver sbagliato nel criticare una trasmissione che non conosceva e che ultimamente è cambiata e si è ricreduta.

L'addio al cast di U&D

La puntata di U&D è finita con le lamentele di Beatriz su Brando: "Volevo andarmene da un pezzo, non mi piace come ti comporti".

La corteggiatrice ha voluto rimarcare il fatto che il tronista non la porta in esterna da settimane e che lei è stanca di fare Milano-Roma solo per assistere alle uscite di lui con le altre.

Le anticipazioni di questa registrazione, fanno sapere che D'Orsi si è auto eliminata al termine di una lunga discussione con quasi tutto il cast del dating-show.

Mentre la giovane usciva dallo studio, Gianni Sperti le ha anche detto più volte "au revoir", come se fosse contento del suo addio al programma.

Per quanto riguarda Brando, lì per lì non ha trattenuto Beatriz ma i fan sospettano che la loro conoscenza potrebbe non essere finita per sempre visto l'interesse che lui ha sempre avuto per lei sin dal primo incontro.