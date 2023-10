Una delle storie d'amore più discusse tra quelle che sono nate negli studi di Uomini e donne, starebbe attraversando un periodo no. Da settimane circola l' ipotesi che Ida e Alessandro sarebbero in crisi e le mancate dediche social, alle quali avevano abituato i fan, sembrano confermarlo. Il 31 ottobre, inoltre, a Deianira Marzano è arrivata una segnalazione sul gelo che sarebbe calato tra Platano e Vicinanza da un po' di tempo, un messaggio che riporterebbe alcune voci sulla coppia.

Ida potrebbe tornare in studio

Il silenzio di Ida sulla storia con Alessandro non sta facendo altro che alimentare le voci su un suo possibile ritorno a U&D: da qualche settimana a questa parte, infatti, Platano è di nuovo al centro dell'attenzione per una presunta crisi di coppia.

Se in passato si è affrettata a smentire le chiacchiere negative che circolavano sul suo rapporto sentimentale, stavolta Platano non si sta sbilanciando in nessuna direzione, quindi neppure confermando di essere lontana dal fidanzato.

Sul web si parla addirittura del periodo in cui la parrucchiera potrebbe rimettere piede agli Elios, e non solo in qualità di ospite: alcuni siti ipotizzano un rientro della dama nel parterre entro il prossimo Natale.

Non è da escludere, però, neppure l'ipotesi di un confronto tra la bresciana e il compagno davanti alle telecamere, lì dove si sono conosciuti e innamorati un anno fa.

La segnalazione arrivata a Deianira

Ad alimentare i dubbi dei fan sulla coppia nata nel Trono Over il 4 novembre 2022 (quindi tra pochi giorni dovrebbe festeggiarsi il primo anniversario), è anche un messaggio che è arrivato a Deianira Marzano questo 31 ottobre.

Questa mattina, infatti, l'influencer ha condiviso tra le sue Instagram Stories la seguente segnalazione: "C'è maretta tra Ida e Alessandro, ma non lo dicono".

"Voci di paese", ha sottolineato la persona che ha chiesto all'influencer napoletana di poter rimanere anonima forse per evitare di attirare ancora di più su di sé l'attenzione degli spettatori di U&D.

Di fronte a tutti questi rumor, né Platano né Vicinanza si stanno esponendo per fare chiarezza: questo silenzio potrebbe essere una conferma indiretta ai Gossip che li vorrebbero in crisi, ma la certezza possono averla solo loro e le persone che li frequentano quotidianamente.

Nuove riprese di U&D

Questa situazione potrebbe chiarirsi tra quattro giorni, ovvero quando la coppia taglierà l'importante traguardo del primo anno insieme, intanto ci sono fan che pensano che il futuro di Ida e Alessandro sia ancora a U&D.

L'ultima volta che i due si sono visti in tv, era settembre: la dama e il cavaliere hanno partecipato a una delle prime puntate dell'edizione 2023/2024 e hanno raccontato della loro estate tra viaggi e romantici momenti.

Intanto questo martedì 31 ottobre è prevista una nuova registrazione ma Platano e Vicinanza non dovrebbero essere ospiti: sia la parrucchiera che l'imprenditore, infatti, in queste ore hanno postato su Instagram contenuti dal loro posto di lavoro, quindi viene da pensare che nel pomeriggio non saranno agli studi Elios per le seconde riprese di questa settimana.