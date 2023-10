L'appuntamento con Terra amara continua con nuove sorprese e le anticipazioni annunciano che presto il ricordo di Yilmaz tornerà a far discutere Zuleyha e Demir. Yaman, infatti, scoprirà che sua moglie ha cambiato il nome del campo destinato ai bambini e che era intestato ad Hunkar. I terreni si chiameranno con il nome di Yilmaz e questo farà infuriare Demir che si sentirà poco rispettato per non essere stato interpellato. L'uomo chiederà spiegazioni a sua moglie che si difenderà dicendo che sotto quelle terre Yilmaz aveva seppellito il suo denaro.

Tra i due nascerà un litigio a cui assisterà Sevda che capirà che Yilmaz rappresenta ancora un problema per Demir e Zuleyha.

Demir deluso da Zuleyha

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che per Zuleyha e Demir arriverà una discussione che farà capire quanto il ricordo di Yilmaz sia ancora un problema per loro. Tutto avrà inizio quando Zuleyha, senza dire niente a suo marito, deciderà di cambiare il nome dei campi destinati ai minori sfortunati. Demir verrà a sapere che il nome di sua madre Hunkar è stato sostituito con quello di Yilmaz e chiederà subito spiegazioni a sua moglie. Zuleyha confermerà di aver dedicato il campo al suo ex fidanzato per onorare la sua memoria, visto che il suo denaro era stato ritrovato in quei terreni.

Zuleyha ricorderà Yilmaz nella sua iniziativa benefica

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro dei riflettori una discussione tra Demir e Zuleyha: infatti, Yaman si sentirà profondamente deluso da sua moglie, perché poco prima lui stesso aveva fatto ribattezzare il piccolo Adnan con il nome di Yilmaz. Zuleyha rincarerà la dose ricordando a suo marito che Akkaya era il padre biologico del bambino e che quindi era un atto dovuto.

Questo farà infuriare ancora Demir che troverà invadente il ricordo di Yilmaz nel suo matrimonio.

Sevda farà tornare la pace in famiglia intromettendosi nella discussione

Le trame di Terra amara raccontano che il litigio tra Demir e sua moglie non passerà inosservato agli occhi di Sevda. La ex cantante deciderà di intervenire per calmate le acque e ci riuscirà.

Zuleyha affermerà che non si aspettava una reazione così forte da suo marito, ricordando che lo ama e che voleva solo ricordare il defunto Yilmaz. Demir sembrerà capire, ma ci terrà a chiarire che avrebbe gradito essere coinvolto nella scelta di dedicare un campo a Yilmaz. Demir, infatti, non potrà mai dimenticare che per un lungo periodo Yilmaz è stato un grosso problema per la serenità della famiglia che sognava costruire con Zuleyha.