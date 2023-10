La puntata di Uomini & Donne che è andata in onda martedì 10 ottobre è stata dedicata in gran parte ad Alessio e alle conoscenze che sta avendo con le signore del parterre. Stanca dei comportamenti del cavaliere, Tina Cipollari ha perso le staffe e gli ha dato del "clown", trovando consensi tra il pubblico in studio. Protagonista del giorno è stato anche Gero, disinteressato a tutte le signore del parterre.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Dopo essersi occupata a lungo dei mancati baci di Maurizio a Gemma, Maria De Filippi ha cambiato argomento: la puntata del 10 ottobre, infatti, è stata incentrata sia sui ragazzi del Trono Classico che su alcuni componenti del parterre Over.

Barbara è stata chiamata al centro per raccontare come procedono le sue conoscenze: dopo settimane di uscite e indecisioni, De Santi ha chiesto ai suoi pretendenti di dimostrarle concretamente l'interesse che dicono di provare per lei. "Da oggi faccio la tronista", ha detto la dama.

Se Gianluca ha accettato questa proposta chiudendo alla possibilità di vedere e sentire altre donne, Alessio ha chiarito di voler frequentare più persone per capire se tra loro c'è quella giusta per lui.

Claudia, Erika e una new entry del cast hanno ammesso di aver sentito e visto il cavaliere nei giorni precedenti, anche se una di loro si è subito tirata indietro.

Lo sfogo dell'opinionista di U&D

Il comportamento un po' ambiguo di Alessio non convince né Barbara né gli opinionisti, tant'è che quando una dama del parterre ha detto di aver ricevuto il numero del cavaliere il giorno prima, Tina ha sbottato.

"Sei un clown, la verità è che a te non frega niente di nessuna", ha sostenuto Cipollari.

De Santi ha concordato con Cipollari e ha detto al suo pretendente: "Fai proprio ridere". Insomma, il protagonista del Trono Over è stato duramente criticato perché non riesce a prendere una posizione: da quando è iniziata l'edizione 2023/2024 del dating-show, infatti, Alessio è uscito con molte signore del parterre e le ha baciate quasi tutte.

Per giustificare i suoi atteggiamenti, l'uomo ha detto che sta vivendo un periodo difficile e che non vuole fare passi affrettati scegliendo una donna che non lo convince al cento per cento.

Le lacrime della corteggiatrice di U&D

Oggi, però, a U&D si è parlato anche di Brando e delle sue corteggiatrici.

Dopo aver mostrato l'esterna con la quale il tronista ha riconquistato Raffella (che nella puntata precedente si era auto eliminata), la conduttrice ha chiesto alle altre ragazze cosa pensavano del comportamento di Beatriz.

Quest'ultima, infatti, si è intromessa nel percorso di Cristian dicendo alle sue spasimanti che sarebbe ancora interessato a lei ma non avrebbe il coraggio di ametterlo: Virginia, ad esempio, si è fatta influenzare da queste parole e si è raffreddata nei confronti del romano.

Anche Silvia ha reagito male agli ultimi accadimenti, tant'è che a fine puntata si è messa a piangere dopo che Brando l'ha definita per l'ennesima volta "bambolina". Tra le lacrime, dunque, la giovane ha detto di essersi iscritta ai casting del dating-show per dimostrare di avere tante qualità oltre alla bellezza, ma il trevigiano parla solo di quello quando parla di lei e di quello che l'ha colpito nel loro appuntamento.

Sentendo la corteggiatrice fare riferimento ad una possibile eliminazione, Maria De Filippi ha suggerito un faccia a faccia con il 22enne dietro le quinte; i due sono usciti dallo studio mentre al centro si accomodava la signora Carmelina per raccontare della sua conoscenza con il coetaneo Angelo.