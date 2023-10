Martedì 10 ottobre 2023, Pier Silvio Berlusconi con una nota ufficiale diffusa diffusa da Mediaset, ha difeso l'operato dell'azienda di cui è amministratore delegato. Il diretto interessato ha spiegato di essere stanco di leggere che Mediaset diffonde contenuti "trash". Secondo lui, si tratta semplicemente di episodi di televisione infelice che possono capitare quando si trattano contenuti "caldi".

La nota dell'editore

In una nota stampa Pier Silvio Berlusconi si è scagliato contro chi sostiene che Mediaset diffonda contenuti "trash".

Il comunicato diffuso dall'editore inizia così: "Mai, come in questo 2023, stampa e web si sono riempite di polemiche sul cosiddetto 'trash televisivo', un’espressione che a me non piace per niente".

Secondo il suo punto di vista, tale aggettivo viene utilizzato per descrivere una televisione leggera e spensierata. Sulla base di quanto dichiarato, Pier Silvio Berlusconi ha precisato che la tv è un elettrodomestico dotato di un tasto di accensione e spegnimento. Nel momento in cui si comprende di non condividere determinati contenuti, il telespettatore è libero di spengere o cambiare canale anziché criticare. A detta sua, la tv non è fatta per lasciare incustoditi i minori davanti a programmi a loro inadatti, ma è anche giusto ribadire che determinati contenuti televisivi possono regalare spensieratezza e compagni a un pubblico più adulto.

Nella lunga nota l'amministratore delegato dell'azienda sita a Cologno Monzese ha fatto presente che Mediaset nella sua storia ha dato il via ad una vera e propria rivoluzione: il Drive In di Antonio Ricci, il Tg5, l'avvento del Grande Fratello nel 2000 in cui delle persone sconosciute venivano riprese h24.

Berlusconi: 'Non abbiamo pregiudizi'

Pier Silvio Berlusconi ha riferito che non sempre i contenuti trasmessi possono piacere: in qualità di editore è il primo ad adoperarsi per fare in modo che non si manchi mai di rispetto agli ospiti o al pubblico stesso. Al tempo stesso, però, ha sostenuto che in Mediaset non c'è alcun tipo di pregiudizio: è possibile avere confronto spigolosi o battute irriverenti senza che scatti alcun tipo di censura.

Sulla base di quanto dichiarato è tornato a parlare di chi sostiene che Mediaset condivida contenuti inappropriati, sostenendo che la parola "trash televisivo" sia semplicemente un modo più snob per parlare di singoli momenti televisivi giudicati infelici o di programmi televisivi non soddisfacenti.

Infine, Berlusconi ha concluso spiegando che la tv quando è leggera e spensierata piace al pubblico, ma anche a lui stesso, perché svolge un importante ruolo sociale.