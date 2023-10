Lunedì 9 ottobre 2023 è tornata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. I concorrenti del reality show sembrano ormai essere entrati nel pieno spirito del gioco e, tra tutti gli inquilini, sicuramente due protagonisti sono Varrese e Heidi Baci che nelle ultime settimane aveva dimostrato un interesse per Massimiliano. Tuttavia Heidi potrebbe essere la prossima concorrente a lasciare la casa del Grande Fratello, suscitando così il possibile dispiacere di Varrese.

La confessione di Massimiliano a Ciro

Nonostante i continui due di picche ricevuti da Heidi, Massimiliano Varrese ha continuato a palesare un interesse per la giovane ragazza.

Appena finita la puntata di lunedì 9 ottobre 2023 l'attore si è recato in piscina insieme a Ciro e ha raccontato al suo amico le sue emozioni. L’uomo ha esordito dicendo che secondo il suo pensiero Heidi Baci è veramente interessata a costruire un rapporto con lui ma è impaurita dal fatto che Massimiliano è padre e fuori ha una situazione abbastanza delicata. Varrese ha proseguito con il suo sfogo dicendosi stanco di questa situazione, sperando che presto si possa sbloccare, altrimenti lui andrà via. Durante il suo sfogo l'attore si è anche detto a costruire un futuro insieme a Heidi fuori dalla casa, ma senza nessuna fretta o pressione, bensì con la volontà e l'intenzione di conoscersi giorno dopo giorno, anche lontano dalle telecamere.

Infine Massimiliano ha aggiunto: “Adesso lei è in nomination e se esce giovedì io non so cosa posso fare e come la prendo. Lei può dire quello che vuole, ma io non sono pazzo. Certe cose parlando più di alcune discussioni. Io non so perchè fa così ma io se esce mi incavolo come una bestia. Mi auguro che non succeda”.

Ascolti TV Grande Fratello 9 ottobre

La puntata del 9 ottobre del Grande Fratello, ha visto al centro della diretta ancora una volta Beatrice e gli attacchi da parte dei suoi inquilini. Si è poi parlato anche della storia nascente tra Beatrice e Giuseppe Garibaldi, il quale si è detto molto preso e voglioso di vivere questa storia senza paure o progetti.

Nonostante una puntata ricca di sorprese e confronti, il reality ha tenuto incollati davanti al video 2.435.000 telespettatori, con uno share del 17.88%. A trionfare la sfida degli ascolti è stata ancora una volta la fiction di Rai 1, dal titolo Imma Tataranni, che ha invece interessato 4.371.000 spettatori, ed uno share del 25.49%. La prossima puntata del reality show andrà in onda giovedì 12 ottobre.