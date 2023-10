Ultimo atto della "saga" Gemma-Maurizio nella puntata di Uomini &Donne del 19 ottobre: la dama si è disperata quando ha realizzato che il cavaliere non vuole più frequentarla, soprattutto perché aveva frainteso alcune sue parole al telefono. A quel punto Tina ha perso le staffe con Laudicino dandogli del "farabutto" davanti a tutti, dopodiché ha raggiunto Galgani nel backstage e l'ha consolata.

Tina insulta Maurizio

Gli scontri sono stati al centro della puntata di U&D di giovedì 19 ottobre: Barbara ha svelato cosa direbbe Aurora di Gianni fuori dagli studi, Roberta ha discusso con Elena e Tina ha sbottato con Maurizio dopo avergli sentito dire che non vuole più uscire con Gemma.

Il cavaliere ha spiegato di essersi reso conto di non voler andare avanti con Galgani la sera che hanno giocato a burraco in albergo, ovvero quando lei ha chiesto ripetutamente dei baci come premio per aver vinto la partita a carte.

L'opinionista del dating-show, però, a questa versione non ha creduto e ha tuonato: "Ti sei bloccato perché lei ti ha chiesto un bacio e di levarti la maglietta? Ma non ti fai schifo?".

"Guarda che ti sei infangato da solo, passerai da farabutto", ha aggiunto Cipollari tra gli applausi del pubblico e quelli di tutto il parterre che ha assistito in silenzio a questo scambio di battute.

Le lacrime di Gemma

Tina, però, ha rimproverato anche Gemma per essersi affezionata ad un signore che l'avrebbe solo presa in giro per stare al centro dell'attenzione.

"Ti metti intorno sempre questi soggetti! Gli uomini non sono come nelle favole", ha detto l'opinionista di U&D prima di raggiungere il backstage.

Quando la conduttrice ha cercato di cambiare discorso mostrando l'esterna che Brando ha fatto con Raffaella in settimana, la regia ha inquadrato Galgani e Cipollari dietro le quinte.

Nel vedere la dama disperata e in lacrime, la bionda vamp l'ha invitata a sdraiarsi sul divano, poi a bere dell'acqua e ad asciugarsi il viso. "Ma non c'è il dottore?", ha chiesto ripetutamente Tina con tono ironico. "Non mi serve quello, ma affetto sincero e umano", ha risposto la 73enne sempre più delusa.

Le stoccate a Beatriz

L'ultima parte della puntata odierna di U&D, invece, è stata dedicata al trono di Brando e alle pesanti critiche che ha rivolto a Beatriz. "Ho sentito cosa hai detti a Virginia l'altra volta. Dici che sono costruito, che il mio percorso è finto perché sono andato a riprendere Raffaella solo perché piace al pubblico. Sei tu quella che due anni fa sparlava del programma e ora stai qui, sei tu quella costruita", ha sbottato il tronista trevigiano.

Se Gianni Sperti è andato contro alla giovane dandole dell'altezzosa, Maria De Filippi ha giustificato quello che ha scritto su Facebook dicendo: "Avrà cambiato idea, capita".

La corteggiatrice si è difesa confermando quanto ha detto la presentatrice, ovvero che ha cambiato parere sulla trasmissione, ma in pochi hanno creduto alle sue parole.

Beatriz ha anche contestato i comportamenti di Brando dicendo che non gli piacciono e che se ne sarebbe voluta andare via da qualche settimana: "Non mi porta mai in esterna, io non vengo da Milano a Roma per fare l'opinionista".

Questo venerdì 20 ottobre il pubblico di Canale 5 assisterà all'uscita di scena di D'Orsi, che si è auto eliminata nel corso dell'ultima registrazione.