Nella soap opera Terra Amara non mancano i colpi di scena. Negli episodi in onda prossimamente su Canale 5 verrà alla luce il legame di parentela inaspettato tra Sevda Çağlayan e la new entry Umit Kahraman: le due donne si riveleranno essere madre e figlia. Per la cantante sarà abbastanza difficile farsi perdonare dalla dottoressa, al punto che tenterà di farla finita quando la ragazza si rifiuterà di credere alle sue continue giustificazioni.

Spoiler turchi, Terra amara: Umit non perdona Sevda per averla abbandonata

Nelle nuove puntate Sevda avrà un infarto nell’istante in cui scoprirà che Umit (Hande Soral) è in realtà sua figlia Ayla.

Quest’ultima le mostrerà una fotografia in cui sono ritratte insieme. Quando Sevda si riprenderà, e avrà modo di parlare con Umit, la ragazza non avrà alcuna intenzione di costruire un rapporto con lei. Negli anni ha sempre creduto che la madre non l'abbia mai cercata, ma Sevda proverà a spiegarle che il tutto è accaduto non a causa sua, ma per colpa del padre, mentre la non l’ha mai accettata nella famiglia per via del suo mestiere di cantante.

Sevda continuerà a insistere per conquistarsi la fiducia della figlia ritrovata. Si presenterà a casa sua e con le lacrime agli occhi le assicurerà di non aver smesso di pensarla in questi anni. "Devi credermi, ho pianto per te", la dirà, ma Umit sarà irremovibile e non accetterà le scuse della madre, al punto da arrivare a dirle di non chiamarla più Ayla.

Sevda si impossessa di un'arma da fuoco, Umit delusa dalla zia per averle mentito

Sevda si impossesserà di un'arma da fuoco e il giorno seguente busserà di nuovo alla porta della figlia Umit, e le ribadirà di non averla affatto abbandonata: “Devi chiamare tua zia e chiederle come sono andate realmente le cose”. Ancora una volta la dottoressa caccerà Sevda dalla sua casa in un malo modo, visto che crederà che le abbia raccontato soltanto delle menzogne.

A questo punto Sevda tirerà fuori l'arma da fuoco dalla borsa e minaccerà di togliersi la vita. Per evitare una tragedia, Umit accetterà di ascoltare la madre.

La dottoressa avrà modo di ascoltare al telefono una telefonata tra la zia e la madre, e scoprirà che Sevda non l'ha affatto abbandonata. Umit, distrutta dal dolore, rimprovererà la zia e non le nasconderà la sua profonda delusione per averle mentito per tutto questo tempo. Dopodiché si scambierà un commovente abbraccio con la madre.