Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste nel corso della settimana che va dal 16 al 20 ottobre 2023, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Lara, sempre più sul piede di guerra nei confronti di Roberto Ferri e pronta a terrorizzarlo per le vicende legate al piccolo Tommaso.

Intanto Eduardo si mostrerà sempre più spietato e pericoloso e, complice l'addio di Clara, sarà particolarmente irascibile e vulnerabile con tutti.

Roberto Ferri terrorizzato da Lara: anticipazioni Un posto al sole 16-20 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 20 ottobre rivelano che Roberto e Marina decideranno di riaccogliere in casa la giovane Ida, dopo che la donna ha rischiato la vita per salvare la signora Giordano dall'incidente che stava causando Lara.

Tuttavia, i tre non sanno che la perfida Martinelli non si è ancora arresa del tutto: ha ancora delle cartucce a sua disposizione che intende giocarsi per cercare di mettere alla strette la coppia Ferri-Giordano.

Sta di fatto che, nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera serale di Rai 3, Roberto si renderà conto che Lara è ancora pericolosa, motivo per il quale non potrà non essere terrorizzato dalla sua ex compagna.

Ferri, infatti, teme che Lara possa portargli via nuovamente il piccolo Tommaso e tale situazione finirà per distruggerlo, dato che il solo pensiero di non rivedere più il bambino, lo farà stare malissimo.

Eduardo spietato e crudele: anticipazioni Un posto al sole al 20 ottobre

In attesa di scoprire quali saranno le prossime mosse della perfida Martinelli, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 16 al 20 ottobre 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Eduardo, che si ritroverà a fare i conti con l'addio da parte di Clara.

Il malavitoso verrà lasciato e non la prenderà per niente bene, al punto da mostrarsi ancora più spietato e crudele anche nei confronti dei suoi stessi uomini, che resteranno spiazzati da questo cambio atteggiamento.

Intanto Damiano ne approfitterà per cercare si recuperare quel vecchio legame di amicizia che lo univa ad Eduardo.

Rossella fa una richiesta a Nunzio: anticipazioni Un posto al sole al 20 ottobre 2023

Tra i due ci sarà un incontro, durante il quale il poliziotto chiederà ad Eduardo di tirarsi fuori dal mondo della malavita e provare così a cambiare la sua vita.

Occhi puntati anche su Nunzio che, nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera, farà i conti con la richiesta di Rossella.

In vista del suo imminente matrimonio, la figlia di Silvia chiederà al cuoco del Caffè Vulcano di aiutarla a scegliere il menù per il banchetto nuziale.