L'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della fiction daily targata Rai, in merito alla puntata di venerdì 13 ottobre, rivelano che la nobile Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) metterà al corrente Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) della sua scelta di partire per Ginevra e, allo stesso tempo, la contessa dirà al Direttore che affiderà le sue quote a qualcuno di fidato. Salvatore Amato (Emanuel Caserio) non potrà non rendersi conto di provare ancora dei sentimenti per Elvira Gallo (Clara Danese), mentre Matteo Portelli (Danilo D'Agostino) sarà in procinto di iniziare il suo periodo di prova nell'ufficio contabile.

Adelaide dirà a Vittorio che affiderà momentaneamente le sue quote dell'atelier a una persona fidata

Gli spoiler dello sceneggiato di casa Rai, inerenti l'episodio del 13 ottobre, evidenziano che Adelaide sarà al settimo cielo dopo che Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) è riuscita a convincere Odile a incontrarla.

La nobildonna sarà prossima a partire per Ginevra per stare assieme alla figlia e conoscerla meglio ma, al contempo, ci terrà ad avvertire Vittorio del suo soggiorno svizzero. A fronte di ciò, la zia di Marco (Moisè Curia) informerà Vittorio che affiderà in misura temporanea le sue quote del grande magazzino a qualcuno del quale si fida.

Il ruolo da contabile del Paradiso delle signore continuerà a essere vacante dopo le dimissioni di Vito Lamantia (Elia Tedesco), così Matteo penserà bene di candidarsi.

Il figlio di Silvana (Elodie Treccani) farà un figurone al colloquio con Conti, il quale deciderà di dare a Portelli l'opportunità di diventare un nuovo dipendente dell'atelier, ma prima dovrà affrontare una settimana di prova nell'ufficio contabile.

Salvo capirà di essere ancora molto legato a Elvira

Le trame della telenovela creata da Giannandrea Pecorelli, per ciò che concerne la puntata di venerdì 13 ottobre, raccontano che Alfredo Perico (Gabriele Anagni) si renderà conto di aver ferito Salvatore non avendogli menzionato dell'uscita a quattro fatta assieme alla partner Irene Cipriani (Francesca Del Fa) e alla nuova coppia formata da Elvira e Tullio (Nathan Macchioni).

Conscio di ciò, Perico proverà a chiederà scusa all'amico, mentre il giovane Amato si renderà conto di provare ancora qualcosa per Elvira quando i due resteranno da soli per qualche minuto.

Adelaide, in ultimo, riunirà Umberto (Roberto Farnesi), Tancredi (Flavio Parenti), Flora e Matilde (Chiara Baschetti) e farà loro un annuncio.