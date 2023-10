Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste nel corso della settimana che va dal 16 al 20 ottobre 2023, rivelano che ci sarà spazio per la vendetta di Tancredi nei confronti di sua moglie Matilde, dopo aver scoperto che la donna ha ricevuto aiuto dal suo nemico Vittorio Conti.

Spazio poi alle vicende di Marcello che, in questi nuovi episodi della soap, si ritroverà ai ferri corto con il commendatore Guarnieri e farà i conti con la decisione inaspettata della contessa Adelaide, di chiudere la loro storia d'amore.

Umberto furioso con Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 16-20 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 previste fino al 20 aprile rivelano che Umberto sarà particolarmente furioso per la scelta della contessa Adelaide, dato che prima di andare via da Milano ha deciso di affidare il suo patrimonio a Marcello.

Il giovane Barbieri è stato designato come gestore del patrimonio della donna e Umberto finirà per prendersela con lui: i due, infatti, si ritroveranno ai ferri corti.

Ma non è finita qui, perché in questi nuovi episodi della soap opera pomeridiana di Rai 1, Marcello si ritroverà a fare i conti anche con un'altra brutta notizia che lo lascerà profondamente amareggiato.

Marcello viene lasciato da Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 20 ottobre

Adelaide, dopo la sua partenza per Ginevra, deciderà di interrompere la sua storia d'amore col giovane Barbieri.

La donna preferirà lasciarlo libero durante il periodo in cui sarà via da Milano, dato che non saprà neppure il momento preciso in cui rientrerà in città per riprendere in mano le redini della sua vita e dei suoi affari.

Di conseguenza, per Marcello sarà una vera e propria "doccia fredda" difficile da affrontare e si ritroverà a fare i conti con questa profonda delusione sul piano sentimentale.

Matilde viene punita dal marito Tancredi: anticipazioni Il Paradiso 16-20 ottobre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 20 ottobre 2023, rivelano che Vittorio correrà in soccorso di Matilde e la aiuterà a trovare un'idea originale per il nuovo slogan che accompagni la Galleria Milano Moda in una collaborazione col consolato giapponese.

Tuttavia, quando Matilde svelerà al marito che è stato Vittorio a darle una mano, la reazione dell'uomo non sarà delle migliori.

A quel punto, Tancredi deciderà di punire sua moglie e lo farà escludendola da una decisione su questo importante progetto che sarebbe toccata a lei. Un duro colpo per Matilde, la quale non potrà nascondere la sua amarezza e la grande delusione.