L'appuntamento con Un posto al sole è confermato nella settimana che va dal 16 al 20 ottobre 2023 con nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Silvia e Giancarlo: dopo il ritorno in città del suo compagno, la donna non riuscirà a fare finta di nulla e si mostrerà sempre più distante.

Spazio anche alle vicende di Viola, sempre più in crisi dopo quel momento di grande passione vissuto con Damiano.

Silvia in crisi con Giancarlo: anticipazioni Un posto al sole 16-20 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste fino al 20 ottobre in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che Silvia deciderà di accogliere in casa Giancarlo dopo il suo rientro a Napoli e a quel punto darà il via ad una convivenza a tre, dato che in casa è presente anche Otello.

Quella che, inizialmente, sembrerà essere una convivenza complicata, ben presto assumerà una piega del tutto inaspettata.

Giancarlo, infatti, riuscirà a conquistare la piena fiducia di Otello grazie ai suoi modi di fare affabili e sempre molto garbati, che gli permetteranno di risolvere tutti i vari imprevisti.

Tuttavia, proprio nel momento in cui tutto sembrerà andare nel verso giusto, ecco che Silvia si renderà conto che è cambiato qualcosa in lei.

Eduardo non si arrende con Clara: anticipazioni Un posto al sole al 20 ottobre

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che la donna apparirà sempre più svogliata e meno presa da Giancarlo. Una situazione difficile da accettare anche se, ben presto, Silvia si renderà conto i non poter fingere: la sua è una vera e propria crisi che la porterà a mettere in discussione i sentimenti che prova nei confronti del suo compagno.

Cosa succederà a questo punto? La proprietaria del Caffè Vulcano deciderà di fare un passo indietro e deciderà di troncare con Giancarlo?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, nel corso dei prossimi episodi della soap opera si parlerà anche di Eduardo e Clara.

La loro storia d'amore è terminata subito a causa dello stile di vita dell'uomo, non proprio idoneo a Clara.

Viola in forte crisi: anticipazioni Un posto al sole 16-20 ottobre

Eppure, nonostante questo rifiuto, Eduardo non si mostrerà affatto disposto ad accettare la situazione e proverà in tutti i modi a darsi da fare per cercare di essere presente nella vita di Clara e in tal modo fare breccia nel suo cuore.

Al centro dei nuovi appuntamenti con Un posto al sole previsti fino al 20 ottobre, si parlerà anche della crisi di Viola.

La figlia di Ornella, dopo la notte di passione con Damiano, farà grande fatica a nascondere i veri sentimenti che prova nei confronti del poliziotto.

Una situazione che diventerà sempre più complicata e ingarbugliata per Viola, la quale potrebbe ritrovarsi al più presto a dover affrontare la resa dei conti finale con Eugenio: quest'ultimo verrà a conoscenza del tradimento di sua moglie?

Sempre ottimi ascolti per la soap Un posto al sole su Rai 3

In attesa degli sviluppi di questa intricata situazione sentimentale, gli ascolti della soap opera continuano a crescere nella fascia dell'access prime time di Rai 3.

Complice anche la crisi auditel che sta riscontrando Striscia la notizia su Canale 5, gli ascolti delle altre proposte nella fascia oraria compresa tra le 20:45 e le 21:20 sono in crescita e a giovarne è anche l'appuntamento con la storica soap di Rai 3 ambientata a Palazzo Palladini, con picchi di share che sfiorano anche l'11%.