E' stato necessario attendere il pomeriggio di sabato 7 ottobre per assistere al primo bacio nella casa del Grande Fratello.

Tutto è successo mentre Beatrice Luzzi si trovava in vasca per un bagno rilassante: ad un certo punto si è avvicinato Giuseppe Garibaldi che dopo un primo scambio di tenerezze ha colto di sorpresa l'attrice dandole un bacio.

Luzzi e Garibaldi sempre più vicini

Durante l'ottava puntata del GF, Alfonso Signorini ha voluto approfondire l'intesa che si è venuta a creare tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi.

Nei giorni seguenti i due coinquilini sono sembrati sempre più vicini.

Dopo la festa di venerdì sera, Garibaldi e Luzzi si sono anche confrontati su un possibile episodio di gelosia di uno nei confronti dell'altra: Beatrice ha chiesto al 30enne se si fosse ingelosito per il fatto che abbia ballato con Alex Schwazer, mentre lui ha domandato se lei si fosse infastidita per il bacio a stampo ricevuto da Valentina Modini.

Prove generali insomma di un interesse che sembra ormai sbocciato: nel primo pomeriggio di ieri, Luzzi si è infatti concessa un bagno rilassante nella vasca situata in zona beauty venendo raggiunta proprio da Garibaldi: qualche scambio di tenerezze e dopo il bacio.

Sulle note di A Mano a mano il primo bacio dei garibalduzzi. Bea cosa non ci stai regalando #grandefratello pic.twitter.com/fDnEdbw7fo — •Veronicα•❁ (@LaRonnie_) October 7, 2023

Commenti scettici da parte di alcuni utenti del web

Lo scambio di tenerezze tra Garibaldi e Luzzi è oggetto di discussione sui social.

In particolare su X, ex Twitter, molti telespettatori del reality show sembrano avere un pensiero piuttosto contrastante: da un lato c'è chi pensa che i due concorrenti abbiano deciso di mettere in atto una strategia, mentre dall'altro c'è chi crede nella buonafede.

In merito al bacio scoccato fra i due, gli utenti più scettici sostengono che Garibaldi non sia realmente interessato alla coinquilina: qualcuno all'interno della casa di Cinecittà doveva insomma sacrificarsi per creare delle dinamiche televisive e dare delle attenzioni all'attrice.

Nei giorni scorsi Lorenzo Remotti si era lasciato andare un commento particolare sulla coinquilina, sostenendo come fosse "acida" per la mancanza di un uomo al suo fianco: Giuseppe Garibaldi pare così essere venuto incontro alle sue considerazioni, il pubblico non ha comunque apprezzato definendo il ragionamento del Remotti misogino.

Infine c'è anche chi crede che Garibaldi sia davvero infatuato della Luzzi e che in questo non si sia fatto influenzare dai suoi compagni d'avventura.