Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 9 al 13 ottobre in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che ci sarà spazio per la vendetta di Lara nei confronti di Marina.

L'ex compagna di Roberto si mostrerà a dir poco spietata e crudele nei confronti della sua nemica, tanto da metterla in serio pericolo di vita.

Spazio anche alle vicende di Giulia, la quale si mostrerà sempre più sospettosa nei confronti di Luca e deciderà di vederci chiaro.

Lara sempre più spietata con Marina: anticipazioni Un posto al sole al 13 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste in tv fino a venerdì 13 ottobre, rivelano che Lara si renderà conto di dover agire al più presto per tenere a bada la sua nemica Marina.

La perfida Martinelli, infatti, si renderà conto che il suo piano sta per fallire e tutte le bugie stanno per venire a galla, motivo per il quale vorrà agire prima che possa essere troppo tardi.

E, nel corso dei prossimi episodi della soap, ecco che Lara metterà in serio pericolo di vita Marina, sperando di poter liberarsi per sempre di lei.

Ancora una volta, però, il piano di Martinelli non andrà a buon fine, dato che Marina verrà salvata da Ida, la quale interverrà prima che possa essere troppo tardi.

Giulia sospettosa e dubita di Luca: anticipazioni Un posto al sole al 13 ottobre

Intanto Giulia si ritroverà ad essere sempre più sospettosa nei confronti di Luca: le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 9 ottobre in poi, rivelano che la donna si renderà conto che c'è qualcosa che non va e che il suo compagno le sta nascondendo qualcosa.

Per tale motivo, quindi, deciderà di indagare e di provare a scoprire cosa sta succedendo convinta del fatto che Luca le stia nascondendo qualcosa di importante.

Tra Filippo e Michele, invece, ritornerà di nuovo il gelo dopo un periodo in cui tutto sembrava andare per il verso giusto.

Il motivo? I due si ritroveranno ai ferri corti per alcune scelte editoriali legate alla nuova trasmissione radiofonica che condurrà Michele.

Bice va avanti con la separazione: anticipazioni Un posto al sole fino al 13 ottobre

Spazio anche alle vicende di Bice che, in questi nuovi episodi di Un posto al sole previste su Rai 3 fino al 13 ottobre, deciderà di andare fino in fondo per quanto riguarda la sua separazione.

La donna non tornerà indietro sui suoi passi e parteciperà ad un nuovo colloquio con Alberto Palladini, per portare avanti definitivamente la sua causa.

Bice, quindi, non darà ascolto ai consigli dei suoi amici che le chiederanno di prendersi ancora un po' di tempo per riflettere e si dirà pronta a procedere con la separazione ufficiale.

Ottimi ascolti per la nuova stagione di Un posto al sole nell'access prime time di Rai 3

Una nuova settimana che si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena per tutti gli appassionati della soap opera di Rai 3, che continuano a seguire con passione le vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini.

Il primo mese di programmazione della nuova stagione di Un posto al sole è stato decisamente trionfante dal punto di vista auditel.

Con una media di oltre 1,5 milioni di spettatori a serata e punte di share del 10%, la soap ha saputo ritrovare tutto il suo affezionato pubblico e crescono anche le visualizzazioni streaming sul sito Rai Play, dove Upas risulta uno dei prodotti più visti e apprezzati dagli spettatori.