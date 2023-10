Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, previste nel corso delle prossime settimane in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Zuleyha, la quale si renderà protagonista di un ritorno di fiamma inaspettato con il suo ex Demir.

Tuttavia, per Zuleyha non sarà affatto semplice riuscire a lasciarsi alle spalle le forti emozioni vissute con Yilmaz e, ben presto, Demir scoprirà che la sua amata non ha mai dimenticato il padre di suo figlio, neppure a distanza di diversi mesi dalla sua morte.

La nuova vita di Zuleyha dopo la morte di Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara che arriveranno su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un riavvicinamento tra Zuleyha e Demir.

I due, dopo aver affrontato dei periodi decisamente burrascosi dal punto di vista sentimentale, si ritroveranno uniti più che mai nel corso dei prossimi episodi della terza stagione e il pubblico potrà assistere ad un vero e proprio ritorno di fiamma che non passerà inosservato.

Zuleyha e Demir decideranno di darsi una seconda chance anche se, questo ritorno insieme, sarà in parte ostacolato dalla bella Umit, che finirà per perdere la testa per il ricco imprenditore e cercherà in tutti i modi di conquistarlo.

Zuleyha va al cimitero da Yilmaz e Demir impazzisce: anticipazioni Terra amara

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che nonostante questo riavvicinamento con Demir, Zuleyha dimostrerà di non essersi lasciata definitivamente il passato alle spalle ed Yilmaz continuerà ad essere presente nella sua vita.

Un giorno, ad esempio, la donna deciderà di recarsi al cimitero dal suo defunto compagno e gli porterà dei fiori che hanno un valore particolarmente importante.

Trattasi del narciso bianco, un fiore che viene regalato quando una persona vuole dire all'altra che non la dimenticherà mai e che lo amerà per sempre.

Consigliata da Sevda, Zuleyha porterà questo fiore ad Yilmaz e Demir scoprirà tutto, impazzendo di gelosia.

Demir scopre che Zuleyha ama ancora l'ex defunto: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che Demir solo in quel momento scoprirà che la sua amata non ha mai dimenticato Yilmaz e che sarebbe ancora innamorata di lui.

Un duro colpo per il ricco Yaman, convinto e certo al 100% di aver preso il posto di Yilmaz nel cuore e nella vita della mamma di sua figlia.

Tale episodio, quindi, finirà per scatenare la gelosia di Demir anche se, in un primo momento, preferirà non mettere al corrente Zuleyha su quanto ha scoperto.