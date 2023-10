C'è un importante novità per i fan di Un posto al sole che hanno sempre sognato di trascorrere, almeno per una volta, una notte a Palazzo Palladini, come i personaggi della soap opera di Rai 3. Grazie a una un'esclusiva collaborazione tra Airbnb, Fremantle e RAI, Villa Volpicelli, dimora del Seicento situata nel suggestivo quartiere di Posillipo di Napoli, sarà infatti aperta a due fortunati ospiti.

Va chiarito che questo progetto non è un concorso e non ha nulla a che vedere con l'iniziativa degli anni scorsi, nella quale ad alcuni fortunati fan era consentito di visitare il set una volta al mese.

Un posto al sole: Patrizio Rispo accoglierà gli ospiti come farebbe Raffaele

Due fan avranno la possibilità di trascorrere una notte in un appartamento di Villa Volpicelli, immersi nell' atmosfera del mondo di "Un posto al sole". L'appartamento ospita una speciale camera da letto ispirata al personaggio di Giulia Poggi.

Gli ospiti saranno accolti da Patrizio Rispo, che ha rilasciato una dichiarazione in merito: "Sono entusiasta di questa iniziativa, potrò portare Raffaele Giordano fuori dallo schermo e dare l'opportunità ai fan di fare da comparse. Non vedo l’ora di accogliere coloro che prenoteranno il soggiorno e condividere con loro i segreti della mia Napoli”

L'attore, che presta il volto all'iconico portiere di Palazzo Palladini, offrirà un aperitivo di benvenuto agli ospiti sulla celebre terrazza e dispenserà loro dei consigli sui luoghi da visitare in città.

Inoltre verrà data la possibilità di cenare in una tipica pizzeria del posto, poi la mattina successiva ci sarà la colazione in una rinomata pasticceria locale che sancirà la conclusione del soggiorno.

Fare la comparsa a Un posto al sole

L'offerta però non si ferma qui e viene aggiunta un'ulteriore possibilità. Chi soggiornerà alla Terrazza, potrà infatti visitare il set e, se lo desidera, potrà recitare come comparsa in una puntata di Un posto al sole.

Per coloro che desiderano vivere questa particolare esperienza, la prenotazione sarà possibile dal 17 ottobre 2023 alle ore 11 attraverso il sito ufficiale di Airbnb al costo di 10 euro, utilizzando il termine Un posto al sole, come chiave di ricerca.

Il soggiorno è previsto per martedì 7 novembre 2023 per un massimo di due persone e non include i costi di viaggio. Non si tratta di un concorso, le richieste saranno processate in base all'ordine di ricezione.