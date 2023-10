In Terra Amara Gaffur sarà meravigliato quando troverà un tesoro in un terreno di Hünkar. Una pioggia di banconote sembrerà cadere dal cielo, ma in realtà si tratterà "solo" dell'eredità di Yilmaz, quella che Behice e Müjgan stanno cercando da tempo. Sarà proprio la zia della dottoressa ad assistere al ritrovamento e farà di tutto pur di avere i soldi, ma andrà incontro ad una brutta sorpresa.

Züleyha dona un terreno di Hünkar in beneficenza

L'argomento principale delle attuali puntate di Terra amara è l'eredità di Yilmaz: che fine ha fatto? Müjgan e Behice erano convinte di farsi una nuova vita con questi soldi, addirittura hanno lasciato la casa di Fekeli spezzandogli il cuore, ma alla fine sono tornate da lui con la coda tra le gambe quando hanno scoperto che avrebbero ereditato poche lire.

Behice, però, non si arrenderà e continuerà a cercare quei soldi. Il suo soggiorno a casa di Fekeli, però, durerà per poco, visto che lui caccerà via per il poco rispetto che dimostra nei confronti delle sue domestiche. Behice finirà nella piccola villa, la vecchia casa di Sermin nella tenuta Yaman, e proprio grazie a questa posizione "strategica" sarà spettatrice di un fatto per lei eccezionale.

Il ritrovamento di Gaffur

Gaffur sarà a capo di alcuni lavori che verranno fatti in un vecchio terreno di Hünkar Yaman, che Züleyha deciderà di donare allo Stato per costruirci un campo per i bambini più bisognosi di Çukurova. Gli operai inizieranno a scavare e sarà proprio in quel momento che Gaffur verrà investito da una pioggia di banconote, che sembreranno cadere dal cielo.

Una gioia per Gaffur, visto che ambisce sempre ad avere del denaro, ma dietro tutto ciò ci sarà un'amara sorpresa. Quei soldi sono l'eredità di Yilmaz, da lui sotterrata in un terreno venduto a Hünkar prima di tentare la fuga in Germania con Züleyha. Il ritrovamento, però, avrà un'altra spettatrice.

La brutta sorpresa per Behice

Behice si accorgerà del ritrovamento dei soldi, custoditi in alcune lattine, e appena li vedrà proverà a rubarli. "Questi soldi sono miei", urlerà Behice, che verrà presto catturata dai membri dell'agenzia governativa. A quanto pare nessuno può prendere quei soldi, visto che sono stati rinvenuti in un terreno ormai appartenente allo Stato.

Un duro colpo per Behice, che con quei soldi sperava di farsi una nuova vita altrove. Quel denaro, invece, verrà impiegato per la costruzione del campo intitolato a Hünkar Yaman. Questa scelta, però, prenderà presto una svolta inaspettata, perché Züleyha deciderà di farlo intitolare alla memoria di Yilmaz. Scelta che non farà fare i salti di gioia a Demir: che sia ancora geloso di lui?