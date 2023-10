Cosa succederà a Lara in Un posto al sole? Questa domanda sta attanagliando gli appassionati telespettatori di Upas, che da mesi seguono le vicende legate al piccolo Tommaso.

Nella soap nulla è lasciato al caso: Lara in realtà non è chi dice di essere e questo retroscena ancora inesplorato è emerso nella scorsa stagione. L'ex di Martinelli, infatti, continuava a tempestarla di chiamate pronunciando il nome di Loredana, ma questa storyline è rimasta in sospeso. Le anticipazioni rivelano che presto un personaggio arriverà a Napoli per mettere finalmente Lara con le spalle al muro.

Le ipotesi sono tante, ma non si esclude che si tratti proprio dell'uomo che è a conoscenza di tutta la verità.

Lara distrugge Marina ancora una volta

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 23 al 27 ottobre rivelano che Marina metterà in atto un folle piano per togliere di mezzo Lara, che ora deve trovare la linea di difesa giusta. Il suo avvocato è scettico e sta conoscendo la sua sconsideratezza, visto che si comporta come se Tommy fosse suo figlio, chiedendo di poterlo riavere con sé.

Nelle prossime puntate Marina arriverà al limite e così macchinerà un piano molto pericoloso per mettere fuori gioco Lara. Persino Ferri ne sarà spaventato, invitandola a lasciar perdere.

In modo del tutto inaspettato, Lara riuscirà a volgere la situazione a suo favore, vincendo su Marina.

Attenzione però, perché le anticipazioni parlano di un personaggio che presto arriverà a Napoli e che sarà in grado di porre fine a questa lunghissima e spinosa vicenda.

Lara davanti a un personaggio che la mette con le spalle al muro

Ebbene sì, nei nuovi episodi di Un posto al sole Lara dovrà fare in conti con un personaggio che potrebbe essere la chiave per dare una fine a questa faccenda.

Le anticipazioni non forniscono dettagli, ma emerge un'ipotesi che ha origine dalla scorsa stagione di Upas.

Negli episodi passati, si è scoperto che Lara non è chi dice di essere. In realtà si chiama Loredana e a far venire a galla questo retroscena è stato il suo ex, con una serie di telefonate misteriose che l'hanno messa in grande difficoltà: che cosa c'è sotto?

La vera storia di Lara Martinelli

Una delle ipotesi emerse nei commenti social postati da alcuni utenti sulla pagina Facebook Un posto al sole innamorati di Upas, gestita dall'autrice di questo articolo, è che Lara possa togliersi la vita pur di non restare in carcere a vita, ma sarebbe molto difficile, vista la sua tenacia. C'è però un tassello che non è ancora andato al posto giusto: chi è davvero Lara e perché non si è presentata con il suo vero nome, ovvero Loredana?

Di 'Loredana' si sa solo che è scappata dal marito, ma niente di più. Non si esclude che, nelle prossime puntate di Upas, venga alla luce il vero passato di Lara Martinelli e che il personaggio che la metterà definitivamente con le spalle al muro sia proprio il suo ex. Potrebbe raccontare ciò che è successo, un mistero ancora ignoto ai telespettatori di Un posto al sole.