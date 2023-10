Umberto Guarnieri sarà pronto a vendicarsi di Ezio per aver rotto i rapporti lavorativi con lui. Il commendatore, negli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda dal 23 al 27 ottobre, farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote al rivale. Tuttavia Colombo potrà contare sull'aiuto degli amici e persino di Matilde. Matteo continuerà a essere minacciato dallo strozzino Renato, mentre Concetta si preparerà a diventare la nuova sarta del grande magazzino.

Il Paradiso delle signore, puntate 23-27 ottobre: Marcello ha un'idea per aiutare Ezio e Gloria

I Colombo arriveranno a Milano e Irene, Clara e Maria si domanderanno per quale motivo siano tornati all'improvviso. Comunque sia tutti li accoglieranno con grande affetto, mentre loro si prepareranno ad affrontare con Vittorio il problema che li ha costretti a far ritorno in Italia. Intanto Vittorio farà firmare il contratto d'assunzione a Matteo e scoprirà che è il fratellastro di Marcello. La cosa non gli farà molto piacere, in quanto mal sopporterà l'ingerenza di Barbieri nel suo lavoro, nonostante il giovane abbia un'idea per aiutare Ezio e Gloria a risolvere i problemi della Tessuti Colombo.

Maria sarà piena di impegni lavorativi, per questo avrà bisogno di un'assistente in atelier, così penserà di proporre il lavoro di sarta alla madre Concetta.

La donna però, prima di accettare, porrà delle condizioni. Poco dopo lo strozzino Renato Mancino tornerà da Matteo e lo minaccerà, mentre Matilde sarà ancora molto arrabbiata con Tancredi per aver preso una decisione al posto suo.

Il Paradiso delle signore, spoiler 23-27 ottobre: Umberto si vendica di Ezio?

Irene non potrà fare a meno di notare che tra Matteo e Maria c'è un'energia particolare, mentre sarà evidente che Agata si è innamorata di Roberto.

Matilde scoprirà che i Colombo sono in difficoltà, mentre Umberto sembrerà pronto a vendicarsi di Ezio e metterà a punto un piano per ostacolare sia lui che Gloria. I due non riusciranno a firmare l'accordo con l'imprenditore con cui aveva parlato Marcello, visto che all'ultimo momento l'uomo chiederà una cifra superiore rispetto a quella pattuita in precedenza.

Che ci sia lo zampino di Guarnieri?

Intanto Ciro e Agata escogiteranno un piano per convincere Concetta ad accettare di lavorare come sarta al Paradiso. Roberto scoprirà che Agata ama disegnare e vorrà vedere i suoi lavori, così Delia gli porterà di nascosto e lui ne resterà davvero molto colpito. Marcello, invece, penserà di organizzare una festa a sorpresa per Matteo e si rivolgerà a Maria per chiederle aiuto.

Matilde fa una proposta ai Colombo

Concetta si convincerà ad accettare il lavoro in atelier mentre Ezio, temendo di non poter risolvere i problemi della sua azienda, proporrà a Vittorio di separare i destini della Tessuti Colombo e del Paradiso, ma Conti non vorrà saperne di abbandonare l'amico.

Matilde tornerà sui terreni dove sorgeva il mobilificio Frigerio e senza dire nulla a Tancredi prenderà una decisione alquanto inaspettata. Solo dopo Matilde riferirà al marito di aver pensato di affittare i suoi terreni ai Colombo e così farà subito loro la proposta. Ezio e Gloria la valuteranno attentamente e prenderanno del tempo per prendere una decisione in merito.

Concetta si recherà al Paradiso per il suo primo giorno di lavoro, e le figlie e Delia le faranno trovare una sorpresa. Matteo, invece, porterà in banca una valigetta piena di soldi da versare sul conto del grande magazzino. Proprio in quel frangente subirà una rapina, ma Marcello riuscirà a intervenire e a soccorrerlo. Matilde e Vittorio, lavorando insieme per aiutare Ezio e Gloria a risolvere i problemi della Tessuti Colombo, si ritroveranno ancora una volta molto vicini.