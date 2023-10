Nei futuri episodi della soap opera turca Terra Amara ci sarà l’ennesimo dramma per Zuleyha Altun e Demir Yaman. La ragazza riuscirà a salvarsi da un incidente stradale, mentre per il bambino che porta in grembo non ci sarà niente da fare.

Fikret Fekeli finirà dietro le sbarre a causa dello zio Ali Rahmet Fekeli, il quale crederà che sia stato lui a mettere in pericolo la vita di Zuleyha.

Umit scopre che Zuleyha è incinta

Gli spoiler su ciò che accadrà nelle prossime puntate raccontano che Umit (Hande Soral) si troverà in una situazione complicata.

Sa una parte non vorrà accettare nella sua vita la madre Sevda (Nazan Kesal), mentre dall’altra sarà determinata a riavere tra le sue braccia l’ex amante Demir (Murat Ünalmış). Intanto lui farà i salti di gioia per la terza gravidanza della moglie Zuleyha (Hilal Altinbilek). Mujgan (Melike İpek Yalova), dopo aver appreso la lieta notizia la comunicherà alla collega Umit. Quest’ultima se ne andrà via dal suo ufficio parecchio infuriata, con l’intenzione di svelare ad Altun che il marito l’ha tradita con lei.

In seguito Demir farà credere di aver ucciso Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), mentre in realtà si tratterà di una trappola per far uscire allo scoperto il fratellastro Fikret (Furkan Palali), il quale continuerà a portare avanti la sua vendetta.

Altun ha un incidente stradale, Demir deciso a uccidere il fratellastro Fikret

Zuleyha si metterà alla guida della sua auto per recarsi alla visita ginecologica e durante il tragitto si schianterà contro un albero a causa di una pozza d’olio presente sulla strada. A trovare la ragazza ferita sarà Umit, che in un primo momento penserà di abbandonare la ragazza al suo destino.

La dottoressa, alla fine, aiuterà Altun. Demir appena arriverà in ospedale apprenderà che i dottori non sono riusciti a salvare il bambino che sua moglie aspettava. A consolarlo ci penserà la Sevda. Nonostante il forte dolore, Yaman ringrazierà i dottori per aver fatto il possibile per salvare la vita alla moglie Zuleyha. In seguito Umit perdonerà Sevda, anche perché scoprirà che non l'ha abbandonata: è stato il padre a tenerle lontane.

Fekeli denuncerà il nipote Fikret alla polizia, accusandolo di aver provocato l’incidente di Zuleyha. Quando verrà a conoscenza che il fratellastro è stato arrestato, Demir andrà in commissariato armato di pistola per ucciderlo.