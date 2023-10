Puntate da non perdere quelle di Un posto al sole che andranno in onda nel mese di ottobre su Rai 3 in prima visione assoluta. Le anticipazioni raccontano che Lara non si arrenderà e che Marina metterà in atto un piano per distruggerla. Arrivata al capolinea, Lara si toglierà la vita per fuggire dalle sue responsabilità e dal dolore per aver perso Roberto? L'ipotesi non è da escludere, come diversi telespettatori Upas stanno scrivendo sui social.

Il personaggio di Lara continua a non piacere, soprattutto per la sua mancanza totale di umanità. Non è raro che in Un posto al sole entrino a far parte dei ''cattivi'' ma, in un modo o nell'altro, hanno sempre mostrato un lato fragile e doloroso che potesse spiegare i loro comportamenti.

Questo non è successo con l'algida Martinelli, rendendola parecchio scomoda al pubblico.

E da qui nasce la possibilità che, data la sua incapacità di tirarsi indietro, Lara possa optare per la soluzione estrema, ovvero quella di togliersi la vita. Di seguito, quello che succederà nelle nuove puntate.

Un posto al sole anticipazioni ottobre 2023: Lara spaventa Roberto e Marina

Ida è scampata alla furia di Lara, decisa a mettere fine alla vita di Marina. Ci si chiede che cosa succederà alla folle Martinelli, che non sembra arrendersi davanti a niente e a nessuno, ormai fuori controllo. Ed ecco che in queste puntate di Un posto al sole Lara terrorizza Ferri chiedendo di poter vedere il piccolo Tommaso.

Ha qualcosa in mente, un ricatto che cambia le carte tavola.

Ebbene sì, Lara sa che se dicesse la verità sulle origini di Tommy gli assistenti sociali toglierebbero il bimbo sia a Ida che a Ferri e Marina. Ed è con questa paura che giocherà al gatto e al topo, mettendo tutti i difficoltà.

Anticipazioni Un posto al sole: un arrivo imprevisto mette Lara con le spalle al muro

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Marina mette in atto un folle piano contro Lara nel corso dei prossimi episodi. Un piano talmente pericoloso che persino Roberto la pregherà di fermarsi.

Le cose non andranno come previsto e Lara, ancora una volta, avrà la meglio.

Peccato che un arrivo imprevisto la metterà con le spalle al muro, di chi si tratta? Stavolta non ci sarà scampo.

Lara si toglie la vita in Un posto al sole?

Dunque, le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che un arrivo imprevisto metterà Lara al tappeto e stavolta non ci saranno vie di uscita. A quel punto, non si esclude - come hanno ipotizzato diversi seguaci di Upas - che possa optare per una soluzione estrema.

Lara si toglierà la vita nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3? Secondo alcuni appassionati della soap opera sì, visto che è difficile immaginarla arrendevole e in prigione. Non resta dunque che attendere per sapere come evolveranno le trame.