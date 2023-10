Nelle puntate di Un posto al sole che verranno mandate in onda su Rai 3 nei giorni 25 e 26 ottobre l'attenzione si focalizzerà sui timori di Roberto Ferri, che non volendo rinunciare al piccolo Tommaso dovrà chiedere a Marina di non andare a fondo con un suo piano. Al centro delle trame vi saranno pure i sospetti di Tony riguardo l'affidabilità di Damiano. Proprio quest'ultimo, infatti, rischierà di incombere in un minaccioso pericolo.

Ci sarà spazio anche per gli altri inquilini di Palazzo Palladini: quando Otello informerà Renato e Raffaele di essere in procinto di andare a indica in moto, gli amici dell'ex vigile si ritroveranno a elaborare un piano per fermarlo.

Intanto Luca vorrà mettere Giulia al corrente delle sue preoccupazioni, ma non sarà una passeggiata. Il primario del San Filippo troverà un modo alternativo per mettere al corrente la sua amata della malattia che sta combattendo.

Anticipazioni Un posto al sole del 25 ottobre: Otello sul punto di andare a Indica in moto

Per Luca arriverà il momento della verità. Per lungo tempo, il primario del San Filippo ha avuto timore di divenire un peso per la sua amata Giulia a causa della grave malattia che lo ha colpito. Tuttavia, l'uomo si è deciso a vuotare il sacco e, prossimamente, si accingerà a comunicare la notizia a Giulia.

Intanto a Palazzo Palladini, Otello avrà un'altra trovata che vorrà a tutti i costi perseguire.

In sostanza, l'ex vigile si metterà in testa di raggiungere Indica in sella alla sua moto, facendo preoccupare gli amici. Renato e Raffaele cercheranno di dissuaderlo.

Tensione tra Eduardo e Tony a causa dei sospetti sul conto di Damiano

Le anticipazioni di Upas del giorno 25 ottobre si focalizzano su Damiano Renda ed Eduardo Sabbiese.

Mentre una minaccia sarà in procinto di abbattersi sul poliziotto, Rosa capirà di non avere più spazio nella vita del suo ex. Tra Damiano e Viola, infatti, la situazione sembrerà farsi sempre più seria.

Eduardo, invece, avrà dei momenti di tensione con Tony. Quest'ultimo inizierà a nutrire dei forti sospetti circa l'alleanza con il poliziotto.

Spoiler del 26 ottobre: Roberto ferma le intenzioni di Marina

Nella puntata del 26 ottobre Roberto sarà a dir poco spaventato alla sola idea di dover rinunciare al piccolo Tommaso, perciò chiederà a sua moglie di non portare avanti le sue intenzioni.

Intanto Luca, armato di coraggio, affiderà a un diario la verità circa la malattia che lo ha colpito, nonostante la paura di perdere Giulia.

Infine Renato e Raffaele elaboreranno un piano per impedire a Otello di andare a Indica in moto.