S'infittiscono sempre di più le trame de Il Paradiso delle Signore in programma nei giorni 25 e 26 ottobre. Matteo sarà sotto pressione a causa di uno strozzino, per questo motivo dovrà pensare a qualcosa per tirarsi fuori dai guai. L'idea che il ragazzo troverà rischierà però di ripercuotersi negativamente sul negozio di Conti. Nel frattempo Marcello chiederà aiuto a Maria in quanto vorrà organizzare una festa a sorpresa per suo fratello.

Spazio anche a Concetta, la quale diverrà la nuova sarta del Paradiso grazie al supporto della sua famiglia.

In tutto questo non verrà trascurata la crisi che si è abbattuta sull'azienda di Ezio e Gloria. A causa di un imprevisto, i due coniugi avranno dei problemi con l'affitto della fabbrica. A questo punto entrerà in gioco Matilde che, all'insaputa del marito, penserà ad una soluzione congeniale.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 25 ottobre: l'idea di Matteo rischia di rovinare il negozio

La famiglia di Concetta si coalizzerà per spingere la donna ad accettare la proposta ricevuta da Maria, ossia diventare la sua assistente in atelier. Nel frattempo verrà alla luce la passione di Agata riguardante il disegno e Roberto sarà curioso di dare un'occhiata ai lavori della ragazza.

Intanto Matteo sarà preoccupato poiché lo strozzino lo tiene con le spalle al muro.

Il ragazzo sarà sul punto di ricorrere ad una soluzione che sembrerà però destinata ad avere delle conseguenze nefaste sul Paradiso delle Signore.

Salta l'accordo che doveva salvare la Tessuti Colombo

Le anticipazioni del giorno 25/10 della daily soap ambientata sullo sfondo della Milano anni '60 si focalizzano invece su Ezio e Gloria.

A causa di un problema alla Tessuti Colombo, i due sono stati costretti a fare ritorno nel capoluogo lombardo. Soltanto un accordo sembra destinato a salvare la fabbrica, ma andrà in fumo quando l'imprenditore richiederà una cifra troppo elevata. Nemmeno l'intercessione di Marcello tirerà fuori dai pasticci Ezio, poiché qualcuno di misterioso farà di tutto per rovinare i Colombo.

Il Paradiso delle Signore spoiler del 26 ottobre: Matilde ha la soluzione per salvare i Colombo

Nell'appuntamento di giovedì 26/10 de Il Paradiso delle Signore, Marcello sarà intenzionato ad organizzare una festa a sorpresa per Matteo. Anche Maria collaborerà con Barbieri. Nel frattempo Delia mostrerà i disegni di Agata, all'insaputa di quest'ultima, e Roberto ne resterà sinceramente conquistato. Concetta, invece, si convincerà ad accettare il lavoro in atelier come sarta.

Ezio proporrà a Vittorio di recidere la collaborazione tra la fabbrica e il suo negozio, ma Conti non sarà affatto d'accordo in quanto vorrà sostenere economicamente l'amico. Una soluzione, però, potrebbe arrivare dall'altra parte della strada.

Matilde, infatti, andrà a dare un'occhiata ai terreni della sua famiglia all'insaputa del marito Tancredi e prenderà una decisione inaspettata. A quanto pare vorrà mettere a disposizione le proprietà terriere ai Colombo.