Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste durante il mese di ottobre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per l'uscita di scena di Elio e non ci sarà spazio per il ritorno in trasmissione di Armando Incarnato.

Brutte notizie in arrivo anche per Gemma che, dopo un inizio stagione che sembrava promettere bene, dovrà fare i conti con l'ennesima delusione dal punto di vista sentimentale e si ritroverà a dover dire addio al cavaliere Maurizio.

Elio esce di scena dal cast over: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne in programma su Canale 5, rivelano che si assisterà all'uscita di scena definitiva di Elio dal cast della trasmissione di Maria De Filippi.

Il cavaliere ha svelato che non tornerà più nelle prossime puntate di questa edizione, aggiungendo di aver preso lui stesso la decisione di uscire di scena da cast del trono over.

Il motivo? Elio non avrebbe gradito i modi di fare di Tina nei suoi confronti, motivo per il quale avrebbe scelto di mollare la presa.

Tuttavia, in una recente intervista, il cavaliere napoletano ha svelato che tornerebbe in trasmissione solo per vestire i panni di opinionista. Una richiesta decisamente ambiziosa che, al momento, difficilmente potrebbe essere presa in considerazione da Maria De Filippi e dagli autori del suo talk show pomeridiano.

Armando resta fuori dal cast: anticipazioni Uomini e donne

Con le nuove puntate di Uomini e donne di questa edizione non ci sarà spazio neppure per il ritorno in studio di Armando Incarnato.

Le anticipazioni rivelano che il cavaliere napoletano sembrava essere uno dei volti di punta del talk show di Canale 5 ma, alla fine, le cose sono andate diversamente.

Sì, perché Armando non ha mai più rimesso piede in studio e anche nel corso delle prossime puntate di questa annata, non è prevista la sua presenza nel parterre del trono over.

Intanto, sui social, Armando sta dimostrando di essere andato avanti e di aver ripreso in mano le redini della sua vita, senza dare però troppe spiegazioni sul perché della sua assenza in trasmissione.

Gemma viene lasciata e resta sola: anticipazioni Uomini e donne

Novità anche per Gemma che, nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne, si ritroverà al centro delle dinamiche.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che la dama torinese avrà modo di fare i conti con la decisione di Maurizio di troncare la loro relazione.

I due, a distanza di qualche settimana dall'inizio della loro frequentazione, si ritroveranno già ai ferri corti. Sarà Maurizio a maturare questa scelta, ammettendo in studio di non aver sentito quel "quid" tale da permettergli di spingersi oltre con la dama torinese.

Gemma, quindi, verrà lasciata ancora una volta da un cavaliere del trono over e si ritroverà sola.