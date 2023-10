Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma Galgani, la quale si ritroverà a dover fare i conti con la scelta di Maurizio, il cavaliere col quale in queste settimane sta approfondendo la frequentazione.

Spazio poi a uno dei volti simbolo dell'ultima stagione del talk show: trattasi del cavaliere Elio Servo che ha abbandonato il programma.

Gemma e Maurizio al centro dell'attenzione: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Gemma tornerà al centro delle dinamiche per il suo rapporto con Maurizio, che inizierà a fare acqua da tutte le parti.

In particolar modo, la dama torinese dovrà fare i conti con la scelta del cavaliere, il quale deciderà di non concedere più l'esclusiva a Gemma, come ha fatto fino a questo momento.

Sì, perché i due avevano scelto di iniziare a frequentarsi fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi e quindi capire se poteva esserci un feeling speciale tali da far sbocciare il sentimento.

Dopo una serie di baci che si sono rivelati appassionati, ecco che Maurizio tornerà sui suoi passi e deciderà di cambiare strategia.

Gemma spiazzata da Maurizio: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che il cavaliere non vorrà più dare l'esclusiva a Gemma, bensì aprirsi anche a nuove conoscenze e frequentazioni.

E così, per prima cosa, Maurizio deciderà di iniziare a frequentare una nuova dama presente nel parterre del trono over.

Un duro colpo per Gemma, la quale resterà profondamente amareggiata e delusa dalla scelta di Maurizio ma nonostante ciò non manderà all'aria ciò che di bello hanno costruito fino a questo momento.

I due, infatti, decideranno di continuare a frequentarsi ma a questo punto spetterà al cavaliere decidere di portare avanti solo il rapporto con la dama torinese oppure no.

Elio abbandona la trasmissione: anticipazioni Uomini e donne

Occhi puntati anche sull'uscita di scena di uno dei cavalieri che popola il parterre del trono over. Trattasi di Elio Servo che, nel corso dei prossimi appuntamenti con Uomini e donne, non tornerà più in scena nello studio del talk show Mediaset.

Elio, infatti, ha deciso di abbandonare definitivamente la trasmissione e quindi fare un passo indietro preferendo così trovare la sua anima gemella fuori dallo studio della trasmissione Mediaset.

Un addio che non passerà inosservato dato che in questa edizione del talk show, ci sono state già un po' di uscite di scena che hanno fortemente "scosso" il pubblico del talk show, come quella di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

I due volti storici del trono over, dall'inizio di questa stagione, non hanno preso parte alle registrazioni del programma e non si hanno notizie sul perché della loro uscita di scena dal cast.

Maria De Filippi domina gli ascolti del pomeriggio di Canale 5

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi volti che entreranno in scena nel corso delle prossime registrazioni di questa stagione, l'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Canale 5 continua a dominare la scena dal punto di vista auditel nella fascia pomeridiana.

La media ascolti del programma supera la soglia dei 2.6 milioni di fedelissimi spettatori ottenendo anche punte del 32% di share in daytime.

Oltre che con Uomini e donne, De Filippi riesce a trionfare anche nel weekend: l'appuntamento con Amici 23 domina la scena auditel nel weekend e, in queste prime settimane di programmazione, ha sempre battuto gli ascolti registrati nello stesso slot orario da Domenica In condotto da Mara Venier.