Cosa succederà nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda prossimamente su Canale 5? Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che non ci sarà spazio per il rientro in studio di alcuni volti storici della trasmissione, come nel caso di Giorgio Manetti e Armando Incarnato.

In bilico anche la presenza di Isabella Ricci, sebbene in passato si fosse parlato di un suo attesissimo ritorno in trasmissione, dopo la separazione definitiva da suo marito.

Armando Incarnato resta fuori dal cast: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne di questa stagione, rivelano che in studio non tornerà Armando Incarnato.

La presenza del cavaliere napoletano non è prevista nel corso dei prossimi appuntamenti di questa edizione e, al momento, risulta essere fuori dal cast del trono over di questa stagione.

Un "giallo" sul perché della sua uscita di scena dal parterre dei senior, dato che Armando è stato per anni uno dei volti più "peperini" di questa trasmissione, costantemente al centro dell'attenzione e delle dinamiche del talk show pomeridiano di Canale 5.

Giorgio Manetti non ritorna: anticipazioni Uomini e donne

Ma non è finita qui, perché le porte dello studio di Uomini e donne non torneranno ad aprirsi neppure per Giorgio Manetti, lo storico ex fidanzato di Gemma Galgani.

Per tutta l'estate, complici alcune dichiarazioni di Giorgio che ammise di voler prendere un caffè con la sua ex Gemma, si era parlato di un papabile rientro in studio del cavaliere toscano.

La presenza di Giorgio nel cast di questa stagione del trono over, avrebbe sicuramente attirato una grande curiosità da parte del pubblico, ma ciò non accadrà.

L'ex fidanzato di Gemma non rimetterà piede all'interno dello studio della trasmissione del pomeriggio di Canale 5 e quindi non tornerà a mettersi in gioco per cercare l'amore e provare a riconquistare il cuore della sua storica ex fidanzata.

Isabella Ricci non c'è: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che nel corso delle prossime puntate non ci sarà spazio neppure per il ritorno in scena di Isabella Ricci.

La dama, reduce dalla fine del suo matrimonio lampo con Fabio, in una delle sue ultime interviste aveva ammesso che le sarebbe piaciuto poter ritornare in trasmissione e quindi rimettersi in gioco per provare a cercare nuovamente l'anima gemella, lasciandosi alle spalle questo fallimento sentimentale.

Al momento, però, la sua presenza sarebbe in bilico e non si esclude che il ritorno in video di Isabella possa non concretizzarsi nel corso di questa prima parte della stagione del talk show di Maria De Filippi.