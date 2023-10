Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Mujgan, che deciderà di dare una svolta importante alla sua vita ma sarà coinvolta in un incidente mortale. Occhi puntati anche sulle vicende del piccolo Kerem Ali che, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione della soap, si ritroverà in serio pericolo di vita costretto a lottare per sopravvivere.

La svolta amara di Mujgan: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara in programma prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per la svolta radicale di Mujgan, la quale informerà Fikret e Fekeli della sua importante decisione.

La donna ha deciso di lasciare Cukurova e accettare un nuovo incarico che la porterà a trasferirsi ad Istanbul, città in cui intende ripartire da zero dopo aver affrontato diversi momenti bui.

Per tale motivo, quindi, la dottoressa si dirà pronta per questa nuova avventura ma si ritroverà a fare i conti con un terribile scherzo del destino, che si rivelerà a crudele.

Sì, perché il giorno in cui Mujgan partirà per fare un primo sopralluogo a Istanbul, si ritroverà vittima di un incidente aereo.

Mujgan muore

Il velivolo sul quale viaggerà la donna verrà completamente distrutto da questo terribile impatto e per tutti i passeggeri a bordo non ci sarà via di scampo.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Fikret e Feeli scopriranno dal notiziario radiofonico quanto è accaduto, compresi i nomi delle persone che sono morte in questo terribile schianto.

Uno scherzo del destino crudele, che spezzerà per sempre la vita della dottoressa e quei sogni che stava coltivando e portando avanti seppur con gran fatica.

Kerem Ali in gravi condizioni: anticipazioni Terra amara

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Terra amara rivelano che a distanza di un po' di tempo dalla morte di Mujgan ci sarà spazio anche per un altro dramma.

Il piccolo Kerem Ali si ammala gravemente con una febbre altissima.

Le condizioni di salute del figlio di Mujgan, ormai rimasto orfano di entrambi i genitori, saranno particolarmente gravi e preoccupanti. Per il bambino sarà necessario un ricovero di estrema urgenza in ospedale, ma i medici non daranno per scontato il buon esito di questa situazione, temendo così il peggio.