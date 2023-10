Questo mercoledì 18 ottobre il blogger Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato l'intervista che un'ex dama di Uomini e donne gli ha concesso: Antonella Perini, volto della scorsa edizione del dating-show, ha commentato le dinamiche che sono nate ultimamente in studio. Le frecciatine più pesanti, però, la protagonista del Trono Over le ha lanciate all'assente Armando, ad Alessio e a Maurizio, che secondo lei non sarebbe affatto interessato a Gemma.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e donne

Antonella è stata un volto di punta dell'edizione 2022/2023 di Uomini e donne: anche se è stata in studio pochi mesi, la dama è riuscita a trovare l'amore e con lui ha lasciato il programma.

La relazione tra Perini e Luca procede a gonfie vele: dopo un periodo di forte crisi, i due si sono ritrovati e oggi progettano il futuro insieme.

Il blogger Pugnaloni, dunque, ha interpellato la protagonista del Trono Over su svariati argomenti: l'intervista è stata pubblicata da "Lollo Magazine" la mattina del 18 ottobre.

Quando le è stato chiesto di commentare l'altalenante frequentazione tra Gemma e Maurizio, la donna ha risposto: "Lei vive tutto con entusiasmo, mentre lui ha preso la situazione come un gioco per farsi un'esperienza e trarne profitto. Dubito avesse intenzioni concrete con una signora come Galgani".

Le stoccate ai cavalieri di Uomini e donne

Lorenzo Pugnaloni ha interpellato Antonella anche sui due cavalieri che mancano dagli studi di Uomini e donne dalla scorsa primavera.

Sull'addio di Riccardo al Trono Over, ad esempio, la dama ha detto: "Sono felice per lui se, come si vocifera, ha trovato una compagna che lo aiuti a ricredere nell'amore. Per me non era adeguato al contesto dello studio perché soffriva troppo le critiche, si sentiva incompreso".

Se per Guarnieri ha avuto belle parole, è su Armando che Perini ha sparato a zero commentando la sua assenza nel parterre con queste affermazioni: "Lui dovrebbe trovare un equilibrio tra vita privata e pubblica, ma senza la lucina rossa".

"Oltre al personaggio aggressivo e vittima di sé stesso, ci sarà dell'altro. Me lo auguro per lui", ha aggiunto la protagonista della scorsa edizione del dating-show condotto da Maria De Filippi.

La bocciatura della tronista di Uomini e donne

Un altro cavaliere di Uomini e donne che Antonella non apprezza per come si sta comportando in studio in questa stagione, è Alessio.

Secondo la dama, infatti, il protagonista del Trono Over sarebbe cambiato tantissimo rispetto alla scorsa edizione, come se ultimamente stesse recitando una parte per garantirsi spazio al centro di puntata in puntata.

"Da lui sono allibita. Ha avuto una trasformazione esagerata. Un anno fa era timido e mi aveva incuriosito, ma adesso ha cambiato strategia, ma non gli riesce fare il Riccardo Guarnieri della situazione".

Un altro commento che Perini ha fatto sul cast 2023/2024 del format Mediaset, è su Manuela Carriero: anche se segue poco o nulla il Trono Classico, Antonella ha ammesso che la pugliese non l'ha colpita a primo impatto e che non trova interessante il suo percorso.