Attimi di dolore per Züleyha durante le prossime puntate di Terra amara. La ragazza non riuscirà a metabolizzare la perdita del suo terzo bambino e Demir proverà a farle forza. Farà leva sull'amore suo e dei suoi figli e Züleyha sembrerà stare un po' meglio.

Züleyha, vittima di un incidente stradale, perde il suo terzo bambino

Züleyha attraverserà un momento buio quando scoprirà di aver perso il suo terzo bambino. Il tutto accadrà a causa di un incidente: per via del manto stradale bagnato Züleyha uscirà fuori strada e andrà a sbattere contro un albero.

Per fortuna in quel momento passerà Ümit e anche se all'inizio sembrerà un po' restia nel salvarla, alla fine farà il suo dovere di medico.

Züleyha verrà trasportata urgentemente in ospedale e sottoposta a un intervento chirurgico. Lei si salverà, mentre il bambino non ce la farà. Un dolore straziante per la donna, che si farà forza per i suoi due figli e il marito.

Züleyha, triste e sconsolata, non riesce a non pensare all'aborto

Züleyha verrà dimessa e riuscirà a riprendersi grazie al calore della sua famiglia, ma vivrà un momento di malinconia quando si ritroverà da sola in camera con il piccolo Adnan. Non riuscirà a non pensare a quel bambino che purtroppo non c'è più e a trattenere le lacrime.

Proprio in quel momento verrà raggiunta in camera da Demir, che le chiederà che cosa stia succedendo.

Züleyha triste per il suo bambino: 'Non sono riuscita a proteggerlo'

Züleyha gli parlerà a cuore aperto di ciò che sta provando: "Quando ho scoperto di essere incinta, quando alla mattina provavo le prime nausee, ero veramente felice Demir".

Lui capirà la tristezza e la disperazione della donna, per questo proverà a consolarla dicendole: "Ci riproveremo cara e vedrai che andrà tutto bene". Züleyha, però, si sentirà in colpa per quel bambino che non c'è più: "Non sono riuscita a proteggerlo, a portarlo con noi in questo mondo".

Züleyha protetta dall'affetto di Demir

Demir proverà a far ragionare Züleyha: "Non è colpa tua, è stato un incidente, non avremmo potuto fare niente per salvarlo". La ragazza forse inizierà a comprendere che non deve farsene una colpa e si lascerà andare a una pianto consolatorio tra le braccia di Demir.

"Non devi essere arrabbiata con te stessa, sappi che sei il mio tutto. Guarda i nostri figli, abbiamo Leyla e Adnan. Ti prego non essere triste, non farlo".

Züleyha piano piano riuscirà a riprendersi, ma dall'altra parte della città ci sarà un'altra donna che soffrirà, ma per amore: Ümit. Proverà in tutti i modi a riavvicinarsi a Demir, ma lui non ne vorrà sapere. Disperata come non mai, proverà a chiedere aiuto a sua madre Sevda: riuscirà a intercedere per lei?