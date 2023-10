Scoppia il caos su Uomini e donne dopo che Manuela Carriero ha scelto di abbandonare definitivamente il trono della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

La tronista, nel corso di una delle ultime registrazioni del talk show Mediaset, ha preferito uscire di scena dal cast del talk show Mediaset, rinunciando così alla possibilità di compiere la sua scelta in televisione.

Un addio che ha fatto molto discutere e ha scatenato discussioni e polemiche tra i fan, al punto che in molti sostengono che la tronista stia nascondendo qualcosa fuori dallo studio del programma.

Manuela Carriero lascia il trono di Uomini e donne e scoppia il caos

Gli spettatori e fan di Uomini e donne, nel corso delle prossime puntate di messa in onda su Canale 5, dovranno fare i conti con l'uscita di scena di Manuela dal cast del talk show.

A distanza di poche settimane dal suo ingresso nella trasmissione di Maria De Filippi, Manuela ha scelto di uscire di scena dalla trasmissione Mediaset e rinunciare così alla possibilità di trovare la sua anima gemella in tv.

Il motivo? Manuela sostiene che i suoi pretendenti, venuti in studio nel corso di questo mese di messa in onda, non sarebbero stati sinceri con lei e soprattutto non sarebbero stati interessati a conoscerla per davvero, bensì a sfruttare la popolarità della trasmissione.

I fan scettici sui motivi dell'addio di Manuela al trono di Uomini e donne

Una scelta che ha scatenato subito polemiche in rete e sui social, dove in tanti si dicono scettici in merito alla buonafede della tronista. Alcuni non credono al fatto che Manuela abbia lasciato il trono perché delusa dai suoi corteggiatori, bensì ipotizzano che ci sia qualcun altro fuori dal cast della trasmissione Mediaset, che l'avrebbe conquistata.

"Mi sembra palese il fatto che lei abbia lasciato il trono solo perché c'è un altro ad aspettarla fuori dal programma", ha scritto un utente commentando così la sua scelta.

'Falsa, c'è qualcuno fuori', i fan di Uomini e donne contro Manuela

"Manuela, potevi inventarti una scusa migliore per giustificare la tua uscita dalla trasmissione.

Tra quante settimane uscirà allo scoperto con un nuovo fidanzato conosciuto fuori da quello studio?", ha commentato uno spettatore sui social.

"Ma veramente crede che gli spettatori di Uomini e donne siano così sciocchi? È chiaro a tutti che sta mentendo per nascondere una persona che ha conosciuto fuori", ha scritto ancora qualcun altro.

"Che falsa Manuela e per ripulirsi incolpa i suoi pretendenti. Ha fatto bene ad andare via", ha sentenziato un altro fan di U&D.