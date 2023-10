Cosa succede tra Ida Platano e il suo fidanzato Alessandro Vicinanza? La coppia nata nello studio di Uomini e donne, da un po' di tempo non si mostra più insieme sui social e ciò ha fatto riemergere delle voci legate ad una crisi in corso e perfino una possibile rottura tra i due ex volti della trasmissione di Canale 5.

Il silenzio della coppia, infatti, non fa altro che accrescere ancora di più il mistero e c'è chi dà per scontato che i due stiano attraversando un momento "no" della loro storia d'amore.

Silenzio su Ida e Alessandro: la coppia di Uomini e donne sparisce dai social

Nel dettaglio, tra le coppie celebri che sono nate nello studio di Uomini e donne, vi è quella composta da Ida e Alessandro.

I due scelsero di proseguire la conoscenza fuori dallo studio dl talk show pomeridiano di Canale 5 e, in una delle loro ultime ospitate in studio da Maria De Filippi, ammisero di essere pronti perfino ad intraprendere la convivenza assieme.

Insomma, tutto lasciava pensare al fatto che tra i due ci fossero delle ottime chance di veder fiorire questo amore e quindi ipotizzare anche di mettere su famiglia.

Da un po' di settimane, però, su Ida e Alessandro è calato il gelo e il silenzio assoluto, al punto che i due hanno fatto perdere le loro tracce social.

La coppia Ida-Alessandro separati e divisi dopo U&D

I fan della coppia nata nel talk show di Maria De Filippi non hanno potuto fare a meno di notare il fatto che i due non stiano dando più loro notizie e ormai da un po' di tempo non si mostrano più assieme, come accadeva fino a qualche tempo fa.

Ida e Alessandro stanno portando avanti la loro vita da separati, come testimoniano anche gli scatti che in queste ore hanno postato sui loro rispettivi canali social.

Mentre Alessandro è impegnato a Milano e si gode la sua giornata tra un pranzo e una sessione in palestra, Ida Platano ha postato dei contenuti social che la mostrano all'interno del suo amato negozio di parrucchieri.

Insomma, i due non sono insieme e non passeranno in compagnia il weekend, come accadeva fino a poche settimane fa.

I fan chiedono spiegazioni alla coppia Ida-Alessandro

Ad alimentare ancora di più il sospetto sulla crisi in atto tra Ida e Alessandro, anche il silenzio alle domande dei tantissimi fan che in queste ore hanno chiesto spiegazioni su quanto stesse succedendo.

In tanti speravano di riuscire ad ottenere una risposta positiva dalla dama siciliana, ma così non è stato.

Ida, per il momento, preferisce perseguire la strada del silenzio e non ha fatto chiarezza su queste voci di crisi in corso con il suo Alessandro, nonostante la curiosità dei tantissimi ammiratori della coppia nata nello studio di Uomini e donne.

Come stanno davvero le cose? Verrà fuori la verità nel corso delle prossime ore oppure continuerà ad aleggiare il mistero sui due ex volti del trono over? I fan sperano di avere risposte.