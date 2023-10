Sabato 21 ottobre 2023, Alessandro Basciano è stato ospite di Verissimo per dare la propria versione dei fatti sulla fine della relazione con Sophie Codegoni. Il dj non è riuscito a trattenere le lacrime e ha rivelato di avere perso nove chili durante la rottura con sua compagna e madre della figlia.

La versione di Basciano: 'Non le ho mai detto di non fare Pechino Express'

"Sono molto teso, ne risento molto fisicamente e psicologicamente, non sono lucidissimo. Purtroppo ho visto l’intervista di Sophie, non pensavo potesse rilasciare determinate dichiarazioni, questo perché i panni sporchi si lavano in famiglia.

Sono due settimane che non sento Sophie. Nell’intervista lei ha tirato fuori il contrario di come sono andate le cose, un’intervista impostata per distruggere la mia immagine di papà, compagno, uomo" ha iniziato Basciano.

"Ci siamo detti tantissime bugie, non le ho mai impedito di partecipare a un programma come Pechino Express - ha poi precisato rispondendo al passaggio in cui la sua ex aveva asserito che lui le avrebbe voluto impedire di lavorare ancora in tv - Io le ho detto ‘il programma è una cosa molto bella, ma ricordati che potrebbero esserci delle persone che dicono ‘hai a casa una bimba di quattro mesi e tu pur di fare un programma la lasci a casa'. Questo è diverso".

Sul tradimento: 'Ero a Ibiza per lavoro'

Un passaggio particolarmente rilevante è stato quello in cui Basciano ha cercato di spiegare come siano andate le cose ad Ibiza respingendo l'accusa di aver tradito la compagna: “Io sono andato a Ibiza, questa è una verità, non erano tre giorni ma due giorni, ero lì per lavoro. Questa ragazza esiste, era stata invitata da terze persone.

Non esistono però messaggi, io non avevo piacere fosse lì. L’ha invitata il mio booking manager, non è una mia ex, è una ragazza con cui ho avuto a che fare in passato quando ho vissuto in Spagna. Non l’ho mai invitata in una villa pagando tutto. Le avevo detto che era una turista inglese perché altrimenti sarebbe stata una dinamica ambigua”.

Molto significativo e toccante il finale dell'intervista: "Sono innamorato perso di Sophie. Ho perso 9kg in due mesi. Amo lei, amo la nostra bambina, sto prendendo gocce per dormire perché non riesco a farlo".

In seguito all'intervista di Alessandro Basciano, Sophie Codegoni tornerà negli studi di Verissimo. La 22enne milanese potrebbe così replicare alle ultime dichiarazioni del suo ex fidanzato e potrebbe portare con se come prova i messaggi ricevuti dalla presunta amante di Basciano stesso.