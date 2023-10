Il corteggiatore Michele Longobardi è sempre più al centro delle scene di Uomini e donne. Il giovane napoletano in queste settimane si è fatto notare con simpatia e verve, ma soprattutto con atteggiamenti molto spigliati davanti alle telecamere. A chi lo critica, sostenendo che non sarebbe interessato a Manuela Carriero ma solo alla visibilità, lui risponde che non disdegna stare al centro dell'attenzione e che le due cose possono andare di pari passo.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e donne

Dopo un impatto positivo iniziale, il modo di fare di Michele ha destato alcuni sospetti negli spettatori di Uomini e donne ma non solo.

Un parere che condivide in molti, infatti, è che il corteggiatore campano ambirebbe a diventare un personaggio televisivo piuttosto che il fidanzato di Manuela Carriero.

Da qualche tempo a questa parte, infatti, sul corteggiatore del Trono Classico serpeggiano perplessità e incertezze, e anche la pugliese sta iniziando a chiedersi quale sia il vero obiettivo del giovane.

Foto scattate nei camerini degli Elios e postate su Instagram prima del debutto della nuova edizione in tv, canzoni d'amore pubblicate sui social come dedica, chiacchiere davanti alla macchinetta del caffè con le spasimanti di Brando e Cristian: questi solo solo alcuni degli atteggiamenti di Longobardi che non convincono la tronista.

La versione del volto di Uomini e donne

Intervistato da Radio Marte sull'esperienza che sta facendo come corteggiatore di Uomini e donne, Michele ha fatto sapere che è stata una sua amica a convincerlo ad iscriversi ai casting in un periodo in cui non cercava l'amore.

A chi lo sta accusando di ambire esclusivamente alla notorietà (e magari di puntare al ruolo di tronista nel prossimo futuro), il napoletano ha risposto: "Sono andato ai provini nonostante non volessi trovare la ragazza giusta".

"Non disdegno di stare al centro dell'attenzione , ma le due cose si coniugano", ha aggiunto Longobardi sempre in merito ai dubbi che sono nati in Manuela e in parte del pubblico sul suo interesse.

Anche se gli piace fare televisione e avere gli occhi su di sé, il ragazzo fa sapere che è sincero nella conoscenza con Carriero e che per lei potrebbe provare qualcosa se il percorso procedesse nel migliore dei modi.

Anticipazioni puntate di Uomini e donne

Nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 2 al 6 ottobre, si parlerà a lungo del trono di Manuela .

Le anticipazioni che circolano in rete da qualche settimana, infatti, fanno sapere che la pugliese dovrà fare i conti con una segnalazione su Carlo , l'altro corteggiatore che ha attirato la sua attenzione dopo poche esterne.

Se Carriero paleserà dei dubbi sulla sincerità del suo spasimante, Tina Cipollari e Gianni Sperti lo difenderanno ritenendo non attendibili o non sufficienti le prove che sono arrivate alla redazione contro il giovane.

Nel corso delle registrazioni che si sono svolte nei giorni scorsi, inoltre, la tronista ha discusso animatamente sia con Michele che con Carlo, dicendosi poco convinta di interessargli.

Alcuni balli proposti da Maria De Filippi, però, hanno riportato la pace ma il percorso verso la scelta finale è ancora lungo e potrebbe accadere di tutto, anche che arrivare un "terzo incomodo" a sparigliare le carte in tavola.