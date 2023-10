Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che nel corso delle prossime puntate ci sarà spazio per l'uscita di scena del cavaliere Elio Servo.

Inoltre non ci sarà spazio per il ritorno di Ida Platano in una nuova veste, dopo essere stata una delle dame del trono over per svariate edizioni.

Elio lascia definitivamente la trasmissione: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne di questa edizione, rivelano che gli spettatori dovranno prepararsi all'addio di Elio Servo.

Il cavaliere napoletano, protagonista di vari scontri verbali con Tina Cipollari, ha scelto di abbandonare definitivamente la trasmissione e quindi fare un passo indietro.

A svelare questa decisione è stato proprio Elio che, sui suoi canali social, ha postato un messaggio ai fan in cui annuncia la propria uscita di scena dal cast del trono over.

Quello di Elio, quindi, è un addio definitivo dal cast del trono over dopo che nel corso dei suoi mesi di permanenza in trasmissione non è riuscito a trovare la donna della sua vita, bensì ha solo collezionato liti e scontri infuocati con l'opinionista di Uomini e donne.

Ida Platano non ritorna in studio: nuove anticipazioni Uomini e donne

In attesa di scoprire se ci saranno presto delle new entry nel cast del trono over, di non si assisterà al rientro in scena della dama Ida Platano.

L'ex volto della trasmissione di Maria De Filippi, dopo aver trovato la serenità e l'amore con Alessandro Vicinanza, ha abbandonato il talk show dei sentimenti di Canale 5 ma in queste ultime settimane si è tornato a parlare di un suo possibile ritorno in studio come possibile opinionista.

Un ritorno che, tuttavia, non è mai stato contemplato dalla redazione del talk show di Canale 5: Ida, quindi, non tornerà in studio nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne per vestire i panni di opinionista al fianco di Gianni e Tina, ma non si esclude che nel corso della stagione possa rimettere piede in studio per raccontare l'evolversi del suo rapporto con Alessandro.

E poi ancora, al centro delle nuove puntate di Uomini e donne di questa stagione, continueranno a esserci le vicende di Gemma Galgani.

Gemma e Maurizio al centro delle prossime puntate di Uomini e donne 2023

La dama torinese continua a essere uno dei volti di punta della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, complice il suo delicato rapporto col cavaliere Maurizio.

I due porteranno avanti la frequentazione e la conoscenza fuori dallo studio del talk show anche se, Maurizio, ammetterà di non voler dedicarsi solo a Gemma, bensì di aprirsi anche a nuove conoscenze e deciderà così di frequentare una nuova dama.

Una decisione che sicuramente non renderà felice la dama, dato che in queste settimane di conoscenza non ha nascosto il forte sentimento nei confronti del cavaliere, ammettendo più volte che avrebbe voluto baciarlo con passione.

Parole che hanno scatenato subito l'ira di Tina, la quale non ha perso occasione per bacchettare la dama, sostenendo che dovrebbe contenersi con certe affermazioni e lasciarsi corteggiare da Maurizio, piuttosto che prendere in mano le redini della situazione e fare sempre il primo passo con gli uomini, così come ha sempre fatto nel corso di questi anni di permanenza in trasmissione.