L'appuntamento con Chi l'ha visto torna in onda nel corso della serata di mercoledì 4 ottobre con la messa in onda in diretta di una nuova puntata inedita.

Federica Sciarelli e la sua squadra di inviati, torneranno a far luce su alcuni casi di cronaca nera che sono ancora avvolti nel mistero assoluto, come la morte del giovane Alessio Vinci, ma anche la sparizione di Cristina Golinucci.

Il caso di Cristina Golinucci al centro della puntata: anticipazioni Chi l'ha visto del 4 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Chi l'ha visto in programma mercoledì 4 ottobre dalle ore 21:25 circa su Rai 3, rivelano che si tornerà a parlare del caso di Cristina Golinucci, la ragazza sparita nel nulla dal 1992 dal convento di Cesena.

In studio, per far chiarezza e cercare di ricostruire la vicenda, ci sarà la mamma di Cristina che con l'aiuto di Federica Sciarelli proverà a rimettere insieme i tasselli di questa triste vicenda.

La donna, infatti, in queste settimane non si è mai arresa e ha sempre lottato per far sì che possa emergere la verità sulla vicenda di sua figlia.

Si parla della morte misteriosa di Alesso Vinci: anticipazioni Chi l'ha visto del 4 ottobre

A seguire, poi, nel corso della nuova diretta di questa settimana si avrà modo di approfondire anche il caso di Alessandra, una giovane donna sparita dalla sua abitazione dopo aver detto al suo compagno che sarebbe andata a fare la spesa. Dal giorno della sua scomparsa nel nulla sono passati circa tre mesi e da quel momento in poi non si hanno avuto più notizie di Alessandra.

Le anticipazioni di questa nuova puntata di Chi l'ha visto rivelano che si tornerà a parlare anche del caso del giovane Alessio Vinci, ritrovato morto a Parigi. Tante le domande rimaste senza risposta anche se, la redazione del programma di Rai 3, è riuscito a scoprire delle novità importanti legate alla morta misteriosa e avvolta nel giallo del diciottenne.

In attesa di vedere in onda questa nuova puntata di Chi l'ha visto del 4 ottobre e tutti gli aggiornamenti sui vari casi di persone scomparse in Italia, il ritorno in televisione dello storico programma di Rai 3 è stato ampiamente premiato dal pubblico del mercoledì sera.

Ottimi ascolti per il ritorno di Chi l'ha visto nella fascia serale di Rai 3

La media ascolti di queste prime puntate del programma condotto da Federica Sciarelli è di circa 1,7 milioni di spettatori a settimana, pari a uno share che supera la soglia del 10% di share con picchi superiori al 13/15% di share durante la messa in onda in prime time.