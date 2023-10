Nello studio di Uomini e donne è tempo di nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare l'anima gemella. Nel corso dell'ultima registrazione del talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi c'è stato spazio per l'uscita di scena di Manuela, la quale ha scelto di abbandonare il trono senza fare alcun tipo di scelta.

Un addio che ha spiazzato i fan e, adesso, si pensa già a chi prenderà il posto di Manuela nel corso delle prossime settimane di messa in onda del fortunato programma pomeridiano. Tra i nomi in lizza, figura anche quello di Michele, l'ormai ex corteggiatore di Manuela.

Manuela lascia definitivamente il trono: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate di Uomini e donne, rivelano che c'è stato spazio per l'addio di Manuela, la quale ha scelto di abbandonare definitivamente il trono e voltare pagina.

La tronista ha messo in discussione i vari pretendenti che nel corso di queste settimane sono scesi in studio per lei ammettendo di non riuscire a fidarsi di nessuno, motivo per il quale ha preferito mollare la presa.

Un addio che, tuttavia, ha spiazzato e al tempo stesso ha fatto sorgere un bel po' di dubbi tra i fan social della trasmissione, molti dei quali ipotizzano che ci sia qualcosa di non detto dietro a questa decisione.

Francesca in lizza come nuova tronista a Uomini e donne

In attesa di scoprire se verranno fuori particolari inediti legati all'uscita di scena di Manuela dal cast di Uomini e donne over, si pensa già a chi potrà prendere il suo posto nello studio di Uomini e donne.

Tra i nomi in lizza come nuova tronista, spicca quello di Francesca Sorrentino, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island.

La ragazza era stata già citata per entrare a far parte del cast di settembre ma, alla fine, Maria De Filippi spiegò di aver rifiutato tale proposta, perché secondo lei, Francesca non era pronta ancora per il trono dopo la fine della sua storia d'amore nel villaggio delle tentazioni.

Michele, dopo l'addio di Manuela, sul trono di Uomini e donne 2023/2024?

A distanza di quasi due mesi da quelle dichiarazioni, non si esclude che Maria possa aver cambiato idea e quindi possa decidere di puntare su Francesca come nuova tronista del talk show, al posto di Manuela.

E poi ancora, tra i nomi in lizza di coloro che potrebbero entrare a far parte del cast di Uomini e donne 2023/2024, spicca anche quello di Michele, il corteggiatore che quest'anno si è messo in gioco proprio per Manuela.

Il giovane napoletano, con la sua schiettezza ha conquistato il pubblico e a quanto pare anche la padrona di casa del programma Mediaset che, nel corso di questa stagione, potrebbe decidere di offrirgli il prestigioso trono in studio.