Le prossime trame de Il Paradiso delle Signore 8 potrebbero portare alla luce la vera natura del giovane Matteo Portelli. Non si esclude, infatti che il fratellastro di Marcello nasconda altri segreti legati al suo passato e potrebbe aver ingannato la giovane Maria, con la quale sta nascendo un feeling a dir poco speciale.

Spazio anche alle vicende di Marcello che, dopo essere stato lasciato da Adelaide, potrebbe tornare a subire il fascino della sua ex Ludovica Brancia.

Marcello al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8

Le prossime trame de Il Paradiso delle signore 8 potrebbero vedere Marcello al centro dell'attenzione e delle dinamiche della soap opera.

Il giovane Barbieri, infatti, ha dovuto fare i conti con l'addio della sua fidanzata Adelaide che ha scelto di trasferirsi a Ginevra a tempo indeterminato per recuperare il legame con sua figlia Odile e, a quel punto, ha preferito chiudere la sua relazione con Marcello.

Un duro colpo per Barbieri che, tuttavia, nel corso delle nuove puntate di questa fortunata stagione della soap opera potrebbe aver modo di ritrovare la sua storica ex fidanzata.

Marcello ritrova la sua ex Ludovica nelle nuove trame de Il Paradiso 8?

Non si esclude che Ludovica Brancia, dopo un lungo periodo di assenza, possa ritornare a Milano nel finale di questa ottava stagione della soap opera.

Un rientro in scena che non passerebbe affatto inosservato e, soprattutto, finirebbe per mettere in crisi il giovane Marcello.

Sì, perché Barbieri potrebbe tornare a subire il fascino della sua ex Ludovica e complice l'addio con la contessa Adelaide, non si esclude che possa rimettersi in gioco per cercare di riconquistare il suo cuore e mettere in crisi il suo matrimonio.

E poi ancora, al centro delle prossime trame di questo ottavo capitolo della soap opera, ci saranno sicuramente le nuove vicende di Matteo Portelli.

Matteo inganna Maria nelle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8?

Il passato del fratellastro di Marcello è ancora avvolto nel mistero assoluto e nuovi colpi di scena potrebbero venire presto a galla.

Non si esclude che, Matteo possa aver nascosto a tutti e in particolar modo a Maria, di avere già una fidanzata, nonostante in questo periodo si sia avvicinato pericolosamente alla stilista.

I due si lasceranno andare a diversi momenti di passione, caratterizzata da una serie di baci che destabilizzeranno la giovane stilista.

Tuttavia, Matteo potrebbe aver solo ingannato Maria che, ben presto, potrebbe scoprire tutta la verità sul passato del misterioso fratellastro di Marcello, tra le new entry di questa stagione de Il Paradiso delle signore.