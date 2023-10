Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per l'uscita di scena di Manuela dal cast della trasmissione di Canale 5.

La tronista dopo aver provato a mettersi in gioco, con la speranza di riuscire a trovare la persona giusta, deciderà di gettare la spugna in maniera definitiva.

Occhi puntati anche su Gemma, che nel corso dei prossimi appuntamenti si lascerà alle spalle la liaison con Maurizio.

Manuela se ne va e lascia il trono: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle prossime nuove puntate di Uomini e donne rivelano che per Manuela arriverà il momento di mollare la presa.

La tronista si era messa in gioco per cercare di trovare l'anima gemella, ma qualcosa sembra essere andato storto.

Le prime conoscenze fatte nel corso della permanenza in trasmissione non hanno convinto la tronista, la quale ha preferito mollare la presa e uscire di scena dal cast del trono classico.

Manuela ha preferito abbandonare il cast e rinunciare alla sua esperienza in trasmissione.

Gemma dimentica Maurizio: anticipazioni Uomini e donne

Un'uscita di scena che non passerà inosservata e in queste ore in tanti si chiedono chi prenderà il suo posto. In attesa di scoprirlo, le anticipazioni sulle prossime nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Gemma, la quale si dirà pronta a lasciarsi alle spalle il passato e a voltare pagina.

Dopo aver preso atto del rifiuto del cavaliere Maurizio, dimostrerà di essere pronta anche a lei a dimenticarlo.

Sarà così che si ritroverà al centro delle dinamiche del programma per una nuova frequentazione.

In studio arriverà il cavaliere Bruno, che si dirà interessato alla dama e ad approfondire la sua conoscenza con possibile esterne da fare insieme fuori dallo studio Mediaset.

Gemma riparte da Bruno, Silvio volta pagina: anticipazioni Uomini e donne

Questa volta non arriverà nessun corteggiatore giovane per Gemma, bensì un coetaneo di 61 anni, che riuscirà a conquistare il suo gradimento.

Bruno sarà colui in grado di far dimenticare alla dama le sofferenze che le ha causato Maurizio in questo ultimo periodo?

Al centro delle prossime puntate di Uomini e donne ci sarà spazio anche per le vicende di Silvio e Donatella, dato che per i due protagonisti del trono over arriverà il momento di dirsi addio.

Silvio, però, si mostrerà pronto a voltare pagina, dato che deciderà di conoscere subito una nuova dama presente nel parterre del trono over.