Lunedì 23 ottobre inizierà una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne, dove sarà protagonista Gemma Galgani. La dama infatti accetterà di conoscere un nuovo cavaliere di 61 anni di nome Bruno. Maurizio sarà quindi un ricordo. Fioccheranno baci nello studio di Maria De Filippi. Gianni Sperti bacerà Roberta Di Padua durante un ballo, mentre Maurizio si sbloccherà con Elena. Colpo di scena invece al Trono Clasico, visto che Manuela Carriero deciderà di abbandonare il programma senza fare nessuna scelta.

Colpo di scena a Uomini e donne: Maurizio si sblocca e bacia Elena

La nuova settimana di programmazione di Uomini e donne fa riferimento a quanto si è registrato in questo ultimo fine settimana. Dalle anticipazioni apparse sul web, si viene a sapere che Maurizio Laudicino, darà un bacio a stampo alla dama Elena. Il cavaliere quindi, si sbloccherà, visto che in queste ultime settimane, aveva dichiarato di avere un misterioso blocco che gli impediva di baciare Gemma Galgani. Quest'ultima, dopo le tante lacrime versate per il rifiuto di Maurizio, in queste nuove puntate sembrerà voler voltare pagina.

Gemma volta pagina con il 61enne Bruno: nuove puntate di Uomini e donne

Nello studio di Uomini e donne, arriverà per Gemma un nuovo cavaliere di 61 anni di nome Bruno.

La dama torinese accetterà di conoscerlo. I due faranno un esterna al chiaro di luna. In attesa di scoprire se scatterà la famosa scintilla tra Gemma e il suo nuovo cavaliere, sempre riguardo al trono Over, ci sarà una lite accesa tra Silvio e Donatella che proseguirà dietro le quinte del dating show di Maria De Filippi. I due a quanto pare non riusciranno a trovare un punto di incontro e alla fine decideranno di chiudere la conoscenza.

Per Silvio arriverà in studio una nuova dama di nome Gabriella che lui farà rimanere. Procede invece la frequentazione tra Alesso e Claudia nonostante i continui battibecchi.

Gianni bacia Roberta, Manuela abbandona il Trono di Uomini e donne

Un colpo di scena nelle puntate di Uomini e donne in onda a breve su Canale 5, lo regalerà la tronista Manuela Carriero.

La ragazza infatti, deciderà di abbandonare il Trono. Secondo lei, nessuno dei corteggiatori è realmente interessato a conoscerla. Scorrendo le anticipazioni sulla registrazione tenutasi lo scorso 21 ottobre, si scopre che Gianni Sperti deciderà di lanciare una provocazione a tutti i cavalieri del parterre Over. L'opinionista inviterà Roberta Di Padua a ballare e la bacerà. Proprio per dimostrare come un cavaliere deve comportarsi per conquistare una dama. Per ulteriori dettagli, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:45.