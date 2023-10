Durante la giornata di ieri, al Grande Fratello c'è stata una chiacchierata tra alcuni concorrenti che non è passata inosservata ai telespettatori di Mediaset Extra. Secondo quanto riportato da Ciro Petrone, Massimiliano Varrese starebbe pensando una strategia per mettere in difficoltà Beatrice Luzzi. Nel dettaglio, l'attore vorrebbe corteggiarla per poi dimostrare che lei è sempre stata attratta da lui.

Il racconto di Petrone

Ciro Petrone si è ritrovato a parlare con alcuni suoi compagni d'avventura, quando a un certo punto ha rivelato la presunta strategia che vorrebbe mettere in atto Massimiliano Varrese nei confronti di una coinquilina: "Se lo fai succede un macello, fra’.

Cade la casa. Il protagonista di questa cosa? Ragazze al centro c’è Max. Se lui arriva fino alla fine, la porta a fare una cosa del genere e poi la molla e le dice…".

Il racconto è proseguito con Ciro che ha spiegato agli altri coinquilini che si tratta di una cosa pensata da Varrese nel quale lui non c'entra assolutamente niente. Tuttavia ha preferito non fare il nome dell'altra persona coinvolta nel presunto piano di Massimiliano.

Lo schifo che mi fanno questi soggetti , loro che si organizzano per mettere in difficoltà Beatrice , il Guru Che dice che farà finta di conquistarla per smascherarla . Come chiamate voi tutto questo ? #grandefratello #gf pic.twitter.com/uxLcI3IuiQ — Soqquadro (@gicarestik2) October 23, 2023

La reazione di Anita Olivieri e Rosy Chin

Dopo avere ascoltato Ciro Petrone, Rosy Chin ha sostenuto di avere capito di cosa si stesse parlando: "Oddio Max vuole fare V per vendetta".

A farle eco ci ha pensato Anita Olivieri che ha affermato: "Max e Bea? Oddio bellissimo".

L'attore ha assistito alla conversazione ha preferito non aggiungere nulla, in quanto spera di riuscire nel suo intento. Massimiliano Varrese è convinto che Beatrice Luzzi sia attratta da lui ma non vorrebbe ammetterlo a sé stessa. Tale ipotesi l'ha raccontata anche a Fiordaliso nel corso di una conversazione avvenuta sabato scorso.

Il commento di alcuni utenti del web

I telespettatori del Reality Show sembrano non avere gradito la presunta strategia che vorrebbe mettere in atto Varrese ai danni di Beatrice Luzzi.

Sul social X, ex Twitter, moltissimi utenti stanno criticando l'attore ma anche gli altri concorrenti per non essersi dissociati: "Provo schifo nel vedere questi soggetti che si accordano per mettere in difficoltà Bea".

Un altro ha affermato: "Mi fanno pena, Varrese in primis perché è stato la più grande delusione. Le donne che ridono e sostengono che sarebbe una grande cosa non le classifico proprio". Un utente ha detto di non essere affatto stupito visto il trattamento che sta ricevendo Luzzi dall'inizio del programma. Un altro ha riferito che ha ragione Mirko Brunetti quando dice che senza Beatrice Luzzi i concorrenti non sono in grado di creare delle dinamiche. Infine c'è chi si è augurato che Varrese venga smascherato in puntata.