Riccardo Guarnieri esce allo scoperto con la sua nuova fidanzata dopo l'addio a Uomini e donne e dimentica definitivamente Ida Platano.

Il cavaliere pugliese, per anni tra i protagonisti assoluti del parterre del trono over, ha scelto di rompere il silenzio, dopo che in queste settimane si era parlato di una presunta nuova fiamma nella sua vita. E alla fine ha scelto di confessare come stanno davvero le cose, con tanto di foto "mano nella mano" con la sua nuova fiamma.

Riccardo Guarnieri esce allo scoperto dopo l'addio a Uomini e donne

Nel dettaglio l'appuntamento con Uomini e donne di questa stagione è stato caratterizzato dall'uscita di scena di Riccardo Guarnieri, che non ha mai preso parte alle registrazioni di questa edizione.

Il cavaliere del trono over, fino a questo momento, sui social non aveva proferito parola in merito a questa sua uscita di scena dal cast della trasmissione.

Questa sera, però, sui social ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto con una story con la quale è uscito allo scoperto assieme alla sua nuova fidanzata.

Riccardo ha pubblicato una foto in cui appare "mano nella mano" assieme alla sua nuova fidanzata, con tanto di brano romantico col quale ha accompagnato lo scatto.

Addio Ida Platano: Riccardo volta pagina fuori da Uomini e donne (Foto)

Trattasi di "Una belle historie" di Eva Sur Seine: un brano che lascia ben poco spazio all'immaginazione e conferma il fatto che Riccardo abbia scelto di voltare pagina definitivamente.

Il cavaliere pugliese, quindi, ha dimostrato di essersi lasciato alle spalle la sua storia d'amore con Ida Platano, dopo che fino allo scorso anno ha cercato ancora una volta di provare a riconquistarla.

Alla fine, però, i due hanno intrapreso due strade differenti ed hanno scelto di lasciarsi alle spalle il passato.

Ida Platano scelse di uscire dalla trasmissione di Maria De Filippi assieme ad Alessandro Vicinanza e, a distanza di un po' di mesi, i due continuano ad essere follemente innamorati.

Silenzio sull'assenza di Armando Incarnato fuori da Uomini e donne over

Riccardo Guarnieri riuscirà a trovare la stessa fortuna con questa nuova fiamma di cui, al momento, non ha ancora svelato il nome?

In attesa dell'evolversi della situazione, resta da capire il perché dell'assenza in studio di un altro volto di Uomini e donne.

Trattasi di Armando Incarnato, il cavaliere napoletano che proprio come Riccardo non fa più parte del cast del parterre over. In questo caso, però, Armando non ha mai proferito parola sul perché della sua assenza in trasmissione, anche se non ha risparmiato delle frecciatine social nei confronti del programma Mediaset.